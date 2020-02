İş dünyasından İdlib'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, İstanbul iş dünyası olarak saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetlediklerini ifade etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Avdagiç, "Milletçe başımız sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Kahraman askerimiz İdlib'de, rejimin himayesinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına alırken, mazlum bölge halkını da katil rejimden korumak gibi kutsal bir vazife yerine getirmektedir. Son alçakça saldırı ile Türkiye'yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları, dün bozulduğu gibi bugün de devletimiz ve milletimizin kararlı duruşuyla bozulacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Avdagiç, Başkomutan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk halkı ve ordusunun, şehitlerinin intikamını alacağını belirtti.

Mehmetçiğin kanının yerde kalmayacağını vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Sadece yüreğimizle değil, sadece duamızla değil, aynı zamanda bütün varlığımızla, canımızla, tüm maddi imkanlarımızla bu vatan görevinde devletimizin yanındayız ve emrindeyiz. İTO olarak 411 bin 368 üyemizle tam bir 'sefer görev emri' vaziyetindeyiz. İTO, Mehmetçiğe el uzatan rejim güçlerini ve destekçilerini yok etmek için üzerine düşen her vazifeyi yapmaya hazırdır. Gözünü kırpmadan, canını sakınmadan vatanı ve milleti için sınırımızın ötesinde, sınırımızı güven altına almak için mücadelede şehit düşen Mehmetçiklerimiz, sevdikleri ve milletimiz şunu unutmasın! Siz her türlü övgünün ve her türlü takdirin ötesinde bir şehitlik mertebesine eriştiniz. Gözünüz geride kalmasın. Uğrunda şehit olduğunuz vatan görevi yarım kalmayacaktır. Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar, bu topraklara sahip çıkacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecektir."

Avdagiç, 81 milyonun devlet ve askerin etrafında kenetlendiğine işaret ederek, "Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz ve birlikteyiz. Cenab-ı Hakk şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifa versin. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi çıktığı bu kutsal vazifede ve mücadelede muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin başı sağ olsun"

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa zamanda görecektir. Hain ve acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı göreceklerine dair en ufak bir kuşkum yok. Bu saldırının bedeli misliyle ödetilir. Türkiye, kendini korumak ve bu saldırının hesabını sormak amacıyla ne gerekiyorsa yapmalı. Türk milletinin en yüce özellikleri zor zamanlarda daha da belirginleşir. İş dünyası olarak milletimizle birlikte devletimizin yanındayız. Bundan sonra bize düşen Başkomutanımızın emirlerini yerine getirmek olacaktır. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun."

Asrın İşadamları Derneğince (ASRİAD) yapılan açıklamada ise, "İdlib'in 33 şehidine Rabbimizden rahmet, ailelerine ve milletimize sabırlar niyaz ediyoruz. İnsanî dramları yok etmek, mazlumlara yardımcı olmak, insanların yurtlarından çıkarılmasına mani olmak amacıyla verdiğiniz mücadele kutlu, şehadetiniz mübarek olsun. Rabbimiz şehadetinizi kabul etsin." ifadeleri kullanıldı.

TÜSİAD’dan İdlib’deki saldırıya tepki

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, İdlib’de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyunun daha fazla duyarsız kalmaması gerektiğini belirterek, “Bu tutum batı dünyasının her zaman savunuculuğunu yaptığı insan hakları ve transatlantik değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu konuda tüm ilgili tarafların ve Avrupa Birliği’nin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz.” dedi.

Kaslowski, Dünya Bankası’nın hazırladığı “Ocak 2020-Küresel Beklentiler Raporu’nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, İdlib’de görev yapan Türk askerlerine dün gece gerçekleştirilen alçak saldırı sonucunda gelen şehit haberlerinin herkesin yüreğini yaktığını kaydetti.

Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dileyen Kaslowski, “Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

İHKİB SALDIRIYI KINADI

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "İdlib’den dün gece gelen haberler yüreğimizi yaktı. Sivil can kayıplarını önleme ve barışı koruma misyonunu üstlenen Mehmetçiğe Suriye rejim güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İHKİB'den yapılan yazılı açıklamada Gültepe, İdlib'de düzenlen saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetlediklerini bildirdi.

İş ve akademi dünyasından İdlib'de şehit düşen askerler için taziye mesajı - TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu: - "Türkiye’nin milli güvenliğini sağlamak için İdlib’de görev yapan, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" - Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal: - "İdlib’deki askerlerimize düzenlenen bu hain saldırıda Aziz Türk ordumuz, bölgede karşısına çıkacak her türlü tehdit ve tehlike unsurunu yok edecektir. Bu anlamda ordumuza sonuna kadar güveniyoruz"

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'den gelen acı haberin yüreklerini yaktığını ifade etti.

Şohoğlu, "Türkiye’nin milli güvenliğini sağlamak için İdlib’de görev yapan, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimiz her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Devletimizin her koşulda yanındayız. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu da yazılı açıklamalarında hain saldırıyı kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“TPF Yönetim Kurulu olarak, İdlib’de askerlerimize yönelik düzenlenen hain saldırıyı kınıyor, kahraman askerlerimizin şehit olması nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Tüm Türk halkını derinden sarsan bu acı saldırı sonrasında, ülke olarak ortak ve güçlü bir duruş sergileyeceğimize yürekten inanıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı; yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İdlib'de gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerlerimizin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gülle, Türkiye'nin geçirdiği bu zor günde, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle gerçekleştirecekleri TİM İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni'ni ileriye bir tarihe ertelediklerini belirtti.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da İdlib'de rejim güçlerinin Türk Silah Kuvvetleri’ne yönelik alçakça saldırısını şiddetle ve nefretle lanetlediklerini kaydetti.

Turan, şu ifadeleri kullandı: "Acımız çok büyük. Gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Unutulmamalıdır ki; bölgenin huzur ve istikrarı sadece ülkemiz için değil Avrupa Birliği ve dünya için de huzur ve istikrarın anahtarıdır. Böyle bir dönemde 30 federasyon, 270 dernek ve 40 bini aşkın üyemizle üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin ve bölgemizin huzuru, refah ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz."

"Bu insanlık trajedisi başta BM olmak üzere, diğer ulusların da sorunu olmalıdır"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise Türkiye, günümüzün en büyük dramlarından sivil göçleri durdurmak, sivillerin hayatını güvence altında tutmak ve sınır güvenliğini korumak kapsamında Soçi mutabakatına uygun bir şekilde konuşlandığı İdlib'de rejim unsurlarınca direk hedef alındığını belirtti.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da "Bugün millet olarak derin bir acı ve üzüntü içindeyiz. İdlib'den gelen şehit haberleri millet olarak yüreklerimizi yaktı. Böylesi olağanüstü günlerde en çok ihtiyaç duyacağımız şey birlik ve beraberlik içinde hareket etmek olacaktır." ifadelerini kullandı.