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    HaberlerEkonomi Haberleri İşte 100 milyonuncu Arçelik buzdolabı
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    08.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İşte 100 milyonuncu Arçelik buzdolabı

    Arçelik, Eskişehir’deki fabrikasında 100 milyonuncu buzdolabını üretti. Şirket açıklamasına göre, Arçelik, 8 ülkede toplam 10 fabrikada gerçekleştirdiği buzdolabı üretiminde bir eşiğe ulaştı.

    İşte 100 milyonuncu Arçelik buzdolabı

    Şirket, 100 milyonuncu buzdolabının üretimini, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Arçelik üst yönetimi ve fabrika çalışanlarının katıldığı törenle Eskişehir İşletmesi’nde gerçekleştirdi.

    1960 yılında Türkiye’nin ilk yerli buzdolabını tüketicilerle buluşturan Arçelik, 1975 yılında Eskişehir Buzdolabı İşletmesi’nde üretime başladı. 1986’da 2 milyon rakamına erişen marka, 1989’da ilk panelli modeli ve 1995’te Türkiye’nin ilk No Frost buzdolabını üretti.

    Hediyeler var

    1998’de ise 10 milyonuncu buzdolabı banttan indiren ve 2009’da Türkiye’nin ilk 4 kapılı buzdolabını üreten Arçelik, 2012’de 50 milyon rakamına  ulaştı. Bugüne kadar 3 binden fazla uluslararası patent başvurusu bulunan Arçelik, güneş enerjisiyle çalışan buzdolabı da dahil olmak üzere pek çok ürünüyle öne çıkıyor.

    Arçelik, 100 milyonuncu buzdolabını satın alacak tüketiciye özel olarak, 283720 EI model buzdolabının perakende fiyatı civarında 6 bin 600 TL’lik hediye çekinin yanı sıra, Bakü’de gerçekleşecek milli maç için konaklama, ulaşım ve vize masrafları dahil olmak üzere iki kişilik davetiye hediye edecek. Ayrıca talihli tüketici Eskişehir Buzdolabı İşletmesini de ziyaret edebilecek.

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