Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak

Başvurular 18 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecek.
Başvuruların mevcut pandemi nedeniyle elektronik olarak yapılması esas olup, adayların şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecek.
Sahiplerinin 'silah' olarak kullandığı 'Pitbull'lar, ölesiye kadar kafeste tutuluyorMANİSA'da sahipleri tarafından gerçekleştirilen gasp, hırsızlık, darp gibi olaylarda 'silah' olarak kullanılan pitbull cinsi köpekler, el koyulduktan sonra götürüldükleri hayvan bakımevinde, ölesiye kadar kafeste tutuluyor.