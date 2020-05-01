Kira yardımı başvuru ekranı! e-Devlet'ten kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Hak sahibi aileler kira yardımı yapılmasıyla ilgili detaylar...

Kira yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kira yardımı süresinin 48 aya çıkarıldığını açıkladı. Bakan Kurum'un açıklaması sonrasında kira yardımı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki e-Devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? İşte kira yardımı başvuru ekranı...

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

Kira yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

E-DEVLET'TEN KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" kısmında başvuru yapılabiliyor.

Vatandaşları başvuru yapabilmek için önce sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

Devamında ise açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor.Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.

Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol etmeniz gerekiyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAKAN KURUM AÇIKLAMA YAPTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ilgili açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

Bakan Kurum, “Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz” bilgisini paylaştı.