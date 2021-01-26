Konut sektörü 2020’yi rekor satışla kapattı

Hayatı eve sığdırdığımız 2020 yılında pandeminin insanların konut ihtiyaçlarını doğrudan etkilediğini, alıcıların tercihlerinde zengin donatı alanlarına sahip yeşil alanları, peyzajı, balkonlu daireleri ön planda tuttuğunu dile getiren Çetinsaya, tüketicilerin neler istediğini öngörmek gerektiğini vurguluyor ve ekliyor:

“Artaş İnşaat olarak projelerimizi hayata geçirirken; alanında iyi olan birçok çözüm ortağı ile bir araya geliyoruz. Mimari alanda da bugüne dek hem uluslararası hem de Türkiye’nin önde gelen ödüllü ve başarılı mimarlık ofisleriyle çalıştık. Bu anlamda projelerimizi mimarlık ofislerimizle konut alıcılarının taleplerine göre projelendirdik, tasarladık. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizi de bu bilinçle geliştirdik.”

Çözüm ortaklarıyla birlikte konut alıcılarına ferah, kullanışlı ve büyük balkonlara sahip daireler ile yeşile geniş yer verdikleri peyzaj alanlarına sahip konforlu yaşam alanları sunduklarını dile getiren Süleyman Çetinsaya, bu bağlamda kısa süre önce alıcıların talepleri doğrultusunda geliştirdikleri en yeni projesi olan Çamlıvadi’yi satışa sunduklarını vurguluyor.

Artaş İnşaat tarafından hayata geçirilen Ayazağa – Arıcılar bölgesinde yer alan Avrupa Konutları Çamlıvadi ise çam ormanının yanı başında 58.024 metrekare alan üzerinde yükseliyor. 18 blokta toplam 855 dairenin yer alacağı projede 1+1’den 5+1’e kadar 5 tip daire seçeneği bulunuyor. Artaş İnşaat’ın devam eden diğer projelerinden Avrupa Konutları Yamanevler 2. etap ile Avrupa Konutları Atakent 4 B ve C etaplarında da satış ve inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ocak ayı ile birlikte Avrupa Konutları Çamlıvadi, Atakent 4 ve Yamanevler projelerinde konutlar 12 aya sıfır, 60 aya 0.97 vade oranları ile avantajlı bir şekilde satışa sunuluyor.

Bu bir ilandır.