‘Kooperatifleri parlatmak lazım’

Kooperatifçilik özelinde hem sosyo-ekonomik hayattaki hızlı dönüşüme yönelik bilgilerin, hem de güncel ve geçmişe dönük karşılaştırmalı verilerin paylaşıldığı ActHuman III Rapor Lansman etkinliğinde konuşan İNGEV Başkanı Vural Çakır, şunları söyledi:



“Kooperatif, bireysel olarak güçsüz kalacak ekonomik faaliyetlerin, daha güçlü ve sürdürülebilir hale gelebilmesini sağlayacak en önemli organizasyon tiplerinden biri. Pandemi süreci dayanışmayı esas alan ekonomik faaliyetlerin önemini hepimize gösterdi. Kooperatifçiliğe çok daha önem vererek, parlatmamız gerekiyor. Kamu mevzuatını ve yapılanmasını sadeleşme ve odaklanma doğrultusunda geliştirmeliyiz. Ayrıca, kendileri dayanışma ekonomisinin bir parçası olan kooperatifler de kendi aralarındaki işbirliklerini güçlendirmeli. İNGEV, bu işbirliklerine zemin hazırlamak, Girişimcilik Destek Merkezi ile yürüttüğü faaliyetleri kooperatifçiliği de kapsayacak şekilde genişletmek istiyor” dedi.



Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman da, “Kooperatifler daha verimli hale getirilmeli” diye konuştu.



Toplam ciroları 1 trilyon euro



Raporda, Avrupa’daki kooperatiflere ilişkin olarak şu örnekler verildi:



Avrupa nüfusunun yüzde 17’sinden fazlası bir kooperatifin ortağı.



2008 ekonomi krizinden bugüne kooperatif sayısı yüzde 12, kooperatif ortak sayısı yüzde 14 arttı.



Kooperatif işletmeler Avrupa çapında 4.5 milyona yakın istihdam sağlıyor.



2015 yılı itibariyle bu kooperatiflerin oluşturduğu toplam ekonomik büyüklük (yıllık ciroların toplamı) 1 trilyon euro’ya ulaştı.



Tüm kooperatiflerin yüzde 36’sı imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterirken, tarım sektörü yüzde 30’luk pay ile ikinci, konut sektörü yüzde 22’lik pay ile kooperatif sayıları açısından üçüncü en büyük sektör.



Bankacılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin 60 milyon ortağı-yararlanıcısı var.



Yıllık ciro açısından ise tarım sektöründe faaliyet gösteren kooperatifler yıllık 347 milyar euro’luk cirolarıyla ön sırada geliyor.



En büyük kooperatifler Almanya ve Fransa’da faaliyet gösteren perakende ve tarım kredi kooperatifleridir.