Linyit Madeni Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

İlk olarak Linyit için elektrik üretimi konusunda kahve ve siyah renge sahip fosil bir yakıt olduğunu söylemek mümkün. Kömüre göre daha düşük rütbeli bir yakıt olarak da jeologlar tarafından ayrı bir kategoride yer almaktadır. Bu doğrultuda kömür sıralamasının en alt kategorisinde yer alan Linyit, aynı zamanda tamamına yakını termik santrallerinde kullanılan maden olarak da değerlendirilebilir.



Linyit Özellikleri



Linyit ve çok farklı özelliği ile beraber en önemli maden yatakları arasında gelmektedir. Özellikle geniş kullanım alanı ile beraber Türkiye ve dünya çapında önemli bir yere sahiptir.



- Isı değeri genelde diğer yakıt türlerine göre daha düşüktür.

- Yapısı itibariyle kolayca ufalanabilir.

- Daha hafif bir yapıya sahiptir.

- Linyit oluşumu milyonlarca yıl içerisinde gerçekleşir.

- Kahverengi kömür olarak bilinir.

- Barındırmış olduğu kül ile nem miktarı oldukça fazladır.



Bu gibi pek çok farklı özelliği ile beraber yakıt olarak kullanılan en önemli yeraltı kaynakları arasında gelmektedir. Türkiye'de her sene yoğun şekilde farklı bölgelerde çıkarılmaya devam ediyor. Ayrıca İthalat ve ihracat noktasında da önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.



Linyit Hangi Alanlarda Kullanılır?



Linyit kullanım alanları açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Özellikle soba ve kalorifer ısıtması noktasında bireysel olarak da değerlendirilir. Ormanlarda elde edilebilecek bütün yakıt ihtiyacı linyit yataklarından elde edilir. Bununla beraber daha pek çok farklı alanda değerlendirildiğini söylemek mümkündür.



- Elektrik enerjisi üretimi,

- Yağ sektöründe,

- Akaryakıt,

- Pek çok farklı sanayi alanında,

- Isınma amaçlı,

- Asfalt ve katran,

- Parafin,



Bu gibi daha pek çok farklı alanda kullanılan en önemli maden yatakları arasında gelmektedir. Diğer yandan Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde yoğun olarak çıkarılan önemli maden kaynaklarından biridir. Daha çok termik santraller açısından önemli bir potansiyel teşkil ettiğini dile getirmek mümkün. Diğer taraftan ithalat konusunda da dış ülkelere transfer yapıldığı söylenebilir.