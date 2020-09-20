Mega Polietilen, Kırmızı Bayrak'ın yüzde 50'sini aldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınıyla medikal cihazlara yoğun bir talep söz konusu oldu. Hastalığın soluma etkisi sebebiyle solunum cihazları ise hayati önem kazandı. Yerli solunum cihazı üretimi yapan Kırmızı Bayrak Teknoloji bu süreçte üretimi arttırmak ve talebi karşılamak için ihracat görüşmelerini yürütürken diğer yandan ortaklık ile ilgili birtakım görüşmeler yapıldı. 15 yıl önce temeli atılan Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. AŞ yönetimi, Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. AŞ ile yürüttüğü ortaklık görüşmelerini sonuçlandırdı.

Yürütülen görüşmeler sonrası, solunum cihazı üretimi yapan Kırmızı Bayrak Teknoloji'nin sermayesi yüzde 100 artırılacak. Yapılacak sermaye artımı sonrası Kırmızı Bayrak Teknoloji'nin yüzde 50 hissesi Mega Polietilen AŞ'ye geçmiş olacak.