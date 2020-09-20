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    HaberlerEkonomi Haberleri Mega Polietilen, Kırmızı Bayrak'ın yüzde 50'sini aldı
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    20.09.2020 - 14:47 | | İHA

    Mega Polietilen, Kırmızı Bayrak'ın yüzde 50'sini aldı

    Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Mega Polietilen AŞ, yerli solunum cihazı üretimi yapan Kırmızı Bayrak Teknoloji'ye ortak oldu. Mega Polietilen, şirketin yüzde 50'sini satın aldı.

    Mega Polietilen, Kırmızı Bayrak'ın yüzde 50'sini aldı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınıyla medikal cihazlara yoğun bir talep söz konusu oldu. Hastalığın soluma etkisi sebebiyle solunum cihazları ise hayati önem kazandı. Yerli solunum cihazı üretimi yapan Kırmızı Bayrak Teknoloji bu süreçte üretimi arttırmak ve talebi karşılamak için ihracat görüşmelerini yürütürken diğer yandan ortaklık ile ilgili birtakım görüşmeler yapıldı. 15 yıl önce temeli atılan Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. AŞ yönetimi, Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. AŞ ile yürüttüğü ortaklık görüşmelerini sonuçlandırdı.

    Yürütülen görüşmeler sonrası, solunum cihazı üretimi yapan Kırmızı Bayrak Teknoloji'nin sermayesi yüzde 100 artırılacak. Yapılacak sermaye artımı sonrası Kırmızı Bayrak Teknoloji'nin yüzde 50 hissesi Mega Polietilen AŞ'ye geçmiş olacak.

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