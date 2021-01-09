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09.01.2021 - 09:06 | | DHA

Memleketine yerleşip, beşiz doğum yapabilen koyunlar yetiştirmeye başladı

İstanbul’dan, emekli olduktan sonra memleketi Bartın'ın Ulus ilçesine gelerek buraya yerleşen Mehmet Yılmaz (64), üçüz ve beşiz doğum yapabilen 'Romanov' cinsi koyun yetiştirmeye başladı. Koyunların 'kuzu makinesi' olarak bilindiğini belirten Yılmaz, "Benim bütün stresimi alıyor. Ben çok mutluyum. Her gün koyunlarımla ilgileniyorum" dedi.

Memleketine yerleşip, beşiz doğum yapabilen koyunlar yetiştirmeye başladı

İstanbul’da yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Yılmaz, 10 yıl önce emekli olduktan sonra memleketi Ulus’un Köklü köyündeki baba evine yerleşti. 3 katlı evinin bahçesinde bulunan 2 dönüm arazisini değerlendirmek isteyen Mehmet Yılmaz, soğuk iklime uyum sağlayan ve çoklu doğum yapabilen ‘Romanov’ cinsi koyun beslemeye karar verdi. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki bir yetiştiriciden 2 dişi 1 erkek koyunu 3 yıl önce satın alan Yılmaz, şu anda 10 koyun ile 5 kuzusunu besliyor. Evinin önüne yaptırdığı 50 metrekarelik ahırda koyunlarını besleyen Yılmaz, sabah saatlerinde koyunlarını köyde bulunan tarlaya salıyor.

Hobi amaçlı koyun almaya karar verdiğini belirten Mehmet Yılmaz, "Bölgemizin iklimine tamamen uygun olan ve soğuğa dayanıklı koyunların Romanov olduğu öğrendim. Ayrıca bu koyunlar çoklu doğum yapmasıyla da biliniyor. Bende Zonguldak Çaycuma ilçesindeki bir firmadan 2 dişi ve 1 erkek satın aldım. 3 yıldır koyunları beslemeye devam ediyorum. Şu anda 2 yıldır koyunlarımdan kurban ihtiyacımı karşılıyorum. Kuzularla birlikte 15 koyunum bulunuyor. Koyunları satın alırken, damızlık olanları kesmeyeceğiz diye taahhütname bile imzaladık. Ben bu koyunlarla güzel zamanlar geçiriyorum. Benim bütün stresimi alıyor. Ben çok mutluyum. Her gün koyunlarımla ilgileniyorum" dedi.

Korona yüzünden tabut ustalarının 'can sıkan' mesaisiPandemi sürecinde, cenaze taşımacılığı ile defin işleminde kullanılan tabutta 'sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olması' koşulu, tedbir gereği sadece bir defa kullanılması ve bulaşıcı hastalıktan vefat edenlerin tabutla defnedilmesinden dolayı satışlarda artış yaşandı.
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