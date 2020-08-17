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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor
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    17.08.2020 - 11:27 | | AA

    Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 16 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.

    Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor

    TCMB'nin yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi. 

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