17.08.2020 - 11:27 | | AA
Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 16 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB'nin yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Almanya’da ikinci George Floyd vakası! Türk anne yaşananları anlattıAlmanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde, bir Türk aile ile polis arasında, hatalı park nedeniyle tartışma çıktı. Aile, çocuklarının, ABD'de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd ile aynı muameleyi gördüğünü, darp edildiğini iddia etti.