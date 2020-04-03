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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası’ndan 100 milyon TL destek
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    03.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Merkez Bankası’ndan 100 milyon TL destek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan milli dayanışma kampanyasına destekler sürüyor.

    Merkez Bankası’ndan 100 milyon TL destek

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kampanyaya 100 milyon lira ile katıldı. Merkez Bankası’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na 100 milyon lira ile katılıyoruz” denildi.

    Albaraka Türk ise, kampanyaya destek amacıyla 5 milyon lira bağışladı. Banka çalışanları ise Albaraka İyilik Kulübü aracılığıyla 100 bin liraya yakın bağışta bulundu. Ayrıca Saat&Saat, kampanyaya 1 milyon TL bağışta bulundu.

    Öte yandan Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ve kurul üyeleri kampanyaya 50 bin TL’lik destek sağladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı da, kampanyaya tüm taşra teşkilatlarıyla destek vereceklerini bildirdi.

    İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
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