Milli Piyango bilet sorgulama 19 Kasım 2020 | Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları sıralı liste

Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Milli Piyango'nun son çekilişi 19 Kasım Perşembe günü gerçekleşti. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları belli oldu. İşte Milli Piyango sıralı listesi.

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19 KASIM 2020 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI LİSTESİ

4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

397043

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

630673

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

024829 065927 065950 069381 181718 184883 208977 311454 341582 350424

394955 453152 490347 530109 548070 563875 602321 624098 667745 678948

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

008133 019886 064615 068467 076237 099714 101633 107943 111972 115816

167883 176082 193091 206479 240342 249427 274750 288558 296082 317494

336903 340685 366946 378004 381282 387185 390056 405112 415410 447000

459735 466921 475671 501239 526884 537033 557918 558899 563764 584129

597104 605832 616723 629535 639997 647604 656898 665265 679924 695294

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

00207 03240 03264 06768 10497 11371 12202 13573 14384 14863

16212 19453 22776 24932 27571 29404 29567 32204 40627 40826

44476 46188 50382 53747 55411 56089 57185 63337 69899 72189

73226 77990 80497 86133 86260 92255 94395 97843 98630 99496

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0250 0507 0967 1546 1604 1649 1799 2559 3191 3276

3945 5110 5243 5696 5869 5883 6695 6722 6890 7033

7876 7994 8164 8217 8273 8369 8437 8711 9338 9764

Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

054 125 126 277 286 446 449 467 511 564

612 636 684 703 704 819 832 876 889 943

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

39 41 46 50 53 58 74

Son 1 rakamına göre 40 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

1 6

4.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

097043 197043 297043 307043 317043 327043 337043 347043 357043 367043

377043 387043 390043 391043 392043 393043 394043 395043 396043 397003

397013 397023 397033 397040 397041 397042 397044 397045 397046 397047

397048 397049 397053 397063 397073 397083 397093 397143 397243 397343

397443 397543 397643 397743 397843 397943 398043 399043 497043 597043

697043

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

5.000 TL’ye kadar olan ikramiyeler bayilerden veya gezici bayilerden;

5.000 TL üzerinde olan ikramiyeler www.millipiyangoonline.com adresinde listelenen bankaların şubelerinden alınabilir.