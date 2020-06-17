Perakendeye baba doping

Babalar Günü’ne az bir zaman kala perakendede alışveriş hareketi yaşanıyor. Pazar günü kutlanacak bu özel gün için piyasalarda yüzde 30’luk artış bekleniyor. Özellikle erkek giyim markaları bu hareketten en çok yararlanacak. İndirimler artarken, son dakikada alışverişin daha hareketleneceği öngörülüyor.



‘Rahat kıyafetler tercih ediliyor’

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, erkek giyim markası olarak Babalar Günü’nde yüzde 30’un üzerinde bir hareket beklediklerini dile getirerek, “Geçen yılki Babalar Günü’ndeki aynı hacim olmaz ama önemli bir hareket bekliyoruz. Ancak haftanın son günleri daha hareketli olur. Koronadan sonra takım elbise satışlarında ciddi düşme var. Daha çok rahat kıyafetler alınıyor. Eşofman, pantolon ve gömlek satıyoruz. Mağazalarımız yanında internet üzerinden de satışlarımız sürüyor” diye konuştu.

‘Yoğunluk son dakikada artar’

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu dönemde bütün markaların indirime gittiğini belirterek, “Genel olarak alışverişte trafik az. Ancak Babalar Günü’nün en az yüzde 30’luk bir hareket getirmesini bekliyoruz. Türkler olarak son dakikacı olduğumuz için son günlerde yoğunluğun daha da artacağını öngörüyoruz” dedi.



‘Geçen yılki satış rakamını geçeriz’



Orka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Babalar Günü alışverişinin iyi gittiğini kaydederek, “Satış adedi olarak geçen yılın üzerine çıktık. Geçen yılın rakamlarını geçmeyi umuyoruz. Yüzde 30’luk indirim kampanyamız var. Bu yıl da gömleklerimiz ve inovatif ürünlerimiz tercih edilen hediyelerin başında” dedi.



‘Tıraş makinesi ve telefon gözde’



Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Mağazalarımız, sitemiz ve mobil uygulamamızda yoğun hareketlilik gözlemliyoruz. Son güne kadar hızlanarak devam edeceğini öngörüyoruz. Ürün bazında tıraş makineleri, saç sakal bakım kitleri en üstlerde. Akıllı telefon ve tablete talep yüksek. Teknoloji yine ilk sırada. Bu özel günde yüzde 30’luk artış yakalamayı bekliyoruz” diye konuştu.



Babasına bonsai alanlar da var



Çiçek Sepeti CCO’su Ceyhun Turan, “Babalar Günü’nde çiçek satışları Anneler Günü ya da Sevgililer Günü’ndeki hacimlere ulaşmasa da babaları için de özellikle bonsai, antaryum, guzmania gibi saksı bitkilerini ve dekoratif teraryum çeşitlerini tercih eden müşterilerimizin sayısı oldukça fazla” dedi.