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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Reklam boykotu’ Face’i kötü çarptı
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    28.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Reklam boykotu’ Face’i kötü çarptı

    Irkçılık ve nefret söylemlerine yer verdikleri gerekçesiyle, dünyanın önde gelen reklamveren şirketleri tarafından “veto” yiyen Facebook, bu işten büyük zarar görüyor. Mark Zuckerberg’in daha ilk günden servetindeki kayıp 7.2 milyar doları bulmuş durumda.

    ‘Reklam boykotu’ Face’i kötü çarptı

    Bünyesinde onlarca etkili markayı bulunduran Unilever, Verizon, Hershey, Levi’s gibi şirketlerin Facebook, Instagram ve Twitter’a 1 yıl boyunca; Coca-Cola’da şimdilik 1 ay süresince Facebook’a reklam vermeyeceklerini açıklaması, şirketin hisse senetlerinin borsada bir günde yüzde 8.3 düşmesine yol açtı. Bununla birlikte bir diğer dev P&G’nin de konuyu dikkatle incelediğini açıklaması, boykot dalgasında yeni oyuncuların da ekleneceği beklentisini artırıyor.

    Dalga dalga büyüyor

    İnternet devlerini yakından ilgilendiren sosyal medya boykot kampanyası, ABD’de bazı sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkarken, kısa sürede, ırkçılık ve nefret söylemli içeriklere izin verdiği gerekçesiyle Facebook’a reklam verilmemesi rüzgarına dönmüştü.

    Boykota katılan şirketlerin açıklamasında, sosyal medya devlerine çağrıda bulunularak, gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiği, aksi taktirde bundan böyle reklam dahil tüm iş ortaklıklarının durdurulacağının altı çiziliyor.

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