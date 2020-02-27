Sanayici yerliyi net olarak bulacak

KOBİ’leri, yazılım firmalarını ve girişimcileri bir araya getiren veri tabanında şu anda 15 binden fazla firma ve on binlerce ürün bulunuyor. Yerliara.com’un arama motorundan istenilen ürünü yurtiçinde üreten firmalar, il bazında bulunabiliyor.



Veri analizi



Yerliara.com’un çözüm ortakları arasında İSO, İTÜ Arı Teknokent, İMSAD, TAYSAD, EVSİD, TİAD ve PAGEV gibi 20’ye yakın kurum yer alıyor. Yaklaşık 3 yıllık ön hazırlıkla alt yapısını oluşturan ve test yayınlarını tamamlayan “yerliara.com” için geniş kapsamlı saha araştırmaları ve binlerce yüz yüze görüşme yapıldı.



Çok sayıda akademisyen, editör ve araştırmacının katkı sağladığı proje, çözüm ortaklığı noktasında da pek çok organize sanayi bölgesi ve sivil toplum kuruluşundan destek aldı. Lokasyon bazlı arama özelliği de bulunan platform bu yönüyle alanında ilk olacak. Bu platform üzerinden yerli teknoloji ve girişimcilere ait datalar da işlenebilecek.



Yerliara.com ile ürün ve şirket bazındaki yerlilik oranlarının ölçümlenmesi sağlanacak. Takip edilebilir ve düzenli olarak açıklanan bir endeks oluşturulacak. Bu sayede Türkiye’nin ürün ve sektör bazındaki yerlilik karnesi düzenli olarak incelenebilecek. Farklı dil altyapılarına sahip olan platform, Türk firmalarının ihracatına da katkı sağlamayı hedefliyor.



Tedarik zinciri dijitale taşınır

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, www.yerliara.com ile lke içindeki tedarik zincirlerinin dijitale taşınmasının sağlanacağını belirtti. TİM’in de KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve 2020’de güçlü bir çıkış yapması için her tür enstrümanı hayata geçirmek için çalıştığını vurgulayan Gülle, bu kapsamda Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi’ni açtıklarını, TİMMobil ve AloTİM uygulamaları ile 7/24 sorun çözeceğini, ihracat hacminin artması için destek verecek ve yeni pazarlara giriş için radar olacağını kaydetti.



Makine aradılar

İstanbul Sanayi Odası (İSO) desteğiyle İTÜ ARI Teknokent bünyesinde hayata geçirilen www.yerliara.com verilerine göre, sitede son 2 ayda 1 milyon arama gerçekleşti. Kullanıcılar en fazla yazılım ve makine sektörlerine üzerine arama yaptı. Bunu sırasıyla inşaat sanayisi, otomotiv, ağır sanayi ve veri merkezi aramaları izledi. Yerliara.com harita uygulamasında da 27 bine yakın kullanıcı yakınındaki üretim tesislerini inceledi.