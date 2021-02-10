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10.02.2021 - 20:22 |

Şans Topu sonuçları belli oldu! 10 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Çekilişin büyük ikramiyesi ise 1.651.584,99 TL olarak açıklandı. İşte, 10 Şubat Şans Topu sonuçları...

Şans Topu sonuçları belli oldu! 10 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. 10 Şubat Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -9-21-22-25-31- ve +14 oldu. Şans Topu büyük ikramiye devretti mi? 

10 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek. Çekiliş ardından 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Şans Topu sonuçları belli oldu 10 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Şubat 2020 )Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1308 oldu, 7 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi. Vaka sayısı kritik seviyede devam ediyor.
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