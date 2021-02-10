Şans Topu sonuçları belli oldu! 10 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. 10 Şubat Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -9-21-22-25-31- ve +14 oldu. Şans Topu büyük ikramiye devretti mi?

10 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek. Çekiliş ardından 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

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