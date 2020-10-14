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    HaberlerEkonomi Haberleri Şans Topu sonuçları belli oldu - 14 Ekim Şans Topu'nda büyük ikramiye...
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    14.10.2020 - 20:22 |

    Şans Topu sonuçları belli oldu - 14 Ekim Şans Topu'nda büyük ikramiye...

    Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı.. Her Çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'da gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 2 Milyon 303 bin 313 TL.

    Şans Topu sonuçları belli oldu - 14 Ekim Şans Topu'nda büyük ikramiye...

    Şans Topu çekilişi için heyecan doruktaydı. Son olarak 7 Ekim'de çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Şans Topu'nda büyük ikramiye 2 Milyon 303 bin 313 TL. Şans Topu'nda kazandıran numaralar 03-04-22-32-33 + 11 oldu.

    ŞANS TOPU DEVRETTİ

    14 Ekim Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleşti. Canlı çekiliş sonrası sonuçlar belli oldu. Büyük ikramiyeyi kimse bilemezken 5 bilen 6 kişi 8 bin 134 lira 05 kuruşun sahibi oldu.

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    Şans Topu sonuçları belli oldu - 14 Ekim Şans Topunda büyük ikramiye...

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

    Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü."
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