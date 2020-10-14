Şans Topu sonuçları belli oldu - 14 Ekim Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu çekilişi için heyecan doruktaydı. Son olarak 7 Ekim'de çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Şans Topu'nda büyük ikramiye 2 Milyon 303 bin 313 TL. Şans Topu'nda kazandıran numaralar 03-04-22-32-33 + 11 oldu.

ŞANS TOPU DEVRETTİ

14 Ekim Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleşti. Canlı çekiliş sonrası sonuçlar belli oldu. Büyük ikramiyeyi kimse bilemezken 5 bilen 6 kişi 8 bin 134 lira 05 kuruşun sahibi oldu.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.