Şekerbank ‘ATM arayışına’ son verdi

Buna göre, bankanın yeni hizmetiyle tüm müşterileri, yurt içindeki farklı banka ATM’lerinden ayda 3 kez, 3 bin liraya kadar para çekme işlemini ücretsiz gerçekleştirebilecek. Şekerbank, nakit çekmek için ATM aramaya gerek bırakmayan yeni hizmeti çerçevesinde müşterilerinin zamandan tasarruf etmesini sağlayabilecek. Ücretsiz ATM imkânından yararlanmak isteyenlerin, 2 adet otomatik ödeme talimatı vermesi yeterli olacak.



50 bin ATM



Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, müşterileri için hayatı daha ekonomik ve kolay hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, “Pandemi nedeniyle nakit taşıma konusunda daha az istekli olunsa da küçük tutarlı ödemelerin çoğunlukla nakit yapıldığını gözlemliyoruz. Diğer taraftan özellikle yoğun bölgelerde ATM önlerinde sıra olabiliyor. Biz de müşterilerimizin hayatlarını daha ekonomik ve kolay hale getirme amacıyla, Şekerbank kartlarıyla diledikleri bankanın ATM’sinden ücretsiz nakit çekebilme imkânı sunduk. Yeni uygulama ile birlikte Şekerbank müşterileri 50 binin üzerindeki ATM’den bu hizmeti ücretsiz alabilecekler” dedi.