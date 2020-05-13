Son dakika... Bakan Varank'tan yerli ilaç müjdesi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün geldiğimiz noktada 17 projemiz başarıyla devam ediyor, bunların içinde 8 aşı projemiz var, yılsonunda klinik öncesi süreçlerin tamamlanmasını öngörüyoruz. Bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz

İlaç alanında, hem kimyasala hem de biyo-teknolojiye odaklanan 9 farklı projemiz devam ediyor.

Haziran ayında, bu projelerden birinde yerli kaynBAKANaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak.