13.05.2020 - 10:25 |
Son dakika... Bakan Varank'tan yerli ilaç müjdesi!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "Yerli tanı kiti için 35 projeyi destekleyeceğiz. Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak. Yarın 'Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme' ve 'Patent Tabanlı Teknoloji Transferini Destekleme' çağrılarına çıkıyoruz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Bugün geldiğimiz noktada 17 projemiz başarıyla devam ediyor, bunların içinde 8 aşı projemiz var, yılsonunda klinik öncesi süreçlerin tamamlanmasını öngörüyoruz. Bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz
İlaç alanında, hem kimyasala hem de biyo-teknolojiye odaklanan 9 farklı projemiz devam ediyor.
Haziran ayında, bu projelerden birinde yerli kaynBAKANaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak.