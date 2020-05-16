Son dakika! Çanakkale'de tarihi tören! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP ve HDP'ye çok sert tepki

Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin son blokunun yerleştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, video konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, törenin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. Bu işlemle 4 kulenin de tüm bloklarının tamamlandığına ve köprünün inşasındaki önemli bir aşamanın geride bırakıldığına değinen Erdoğan, projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm safhalarında emeği geçen bakanlar ve yüklenici firma yetkililerini tebrik etti. Erdoğan ayrıca, geçmiş Ulaştırma Bakanları Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan'ı da kutlayarak, teşekkür etti.

Köprünün, Marmara Denizi'ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyol ağının en kritik geçiş noktası olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Esasen Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı, asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek, hamdolsun bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı, 2023 hedeflerimizin de ifadesidir. Bu rastgele konulmuş bir hedef değildir. Kendi alanında 'dünyanın en uzunu' unvanına sahip bu köprü, asırlar boyunca 1915 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir. Feribotla 1,5 saat süren Boğaz yolculuğunu köprüyle 6 dakikada tamamlayacak her vatandaşımızın, bu eseri ülkemize kazandıranları şükranla Çanakkale'de destan yazan ecdadı da rahmetle yad edeceğine inanıyorum."

"VAKİT VE YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprü sayesinde elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufunun da ülkenin kazanç hanesine yazılacağını bildirdi.

Yaygın ve hızlı ulaşım altyapısının, bir ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin, büyümesinin temel şartı olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışla gece gündüz yürüttüğümüz çalışmalarla bugüne kadar 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek, toplam bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Otoyol uzunluğunda 3 bin 100 kilometreye, ülkemizde daha önce olmayan hızlı tren hatlarında ise 1213 metreye ulaştık. Hava yolu ulaşımını herkesin erişebileceği seviyeye getirirken, bu seviyeye gelmede de hedefimiz hep şu oldu: Hava yolu halkın yolu... 30 yeni havalimanı yaparak, ülkemizin dört bir yanında 56 havalimanını milletimizin hizmetine sunduk. Halen inşası devam eden pek çok kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu projemiz var. Bunlar da tamamlandığında Türkiye, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, ulaşımda bölgesel merkez konumuna gelecektir."

"CORONA VİRÜS SONRASI İÇİN EN BÜYÜK AVANTAJ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen haftalarda Çin'den yola çıkan bir yük treninin Marmaray üzerinden Boğaz'ı aşıp Avrupa'ya gitmesinin, bu stratejik konumun örneklerinden olduğunu anlattı.

Corona virüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkenin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki güçlü altyapısının en büyük avantaj olacağına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu süreçte sağlık alanında 18 yıldır büyük çabalar ve mücadeleler sonucunda ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini hep birlikte çok daha iyi görüyoruz. Yurdun dört bir köşesine binlerce hastane inşa ettik. Bunların içlerini en modern cihazlarla donattık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 1 milyonun üzerine çıkarttık. Dünyada eşi benzeri olmayan Genel Sağlık Sigortası sistemiyle tüm vatandaşlarımızı, 88 liradan başlayan katkılarla sağlık hizmeti güvencesine kavuşturduk. Biz tüm bunları yaparken, CHP'nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi. Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar ama onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleriyle donatmayı sürdürüyoruz."

Sağlık alanındaki yatırımlardan bahseden Erdoğan, ilk bölümü daha önce açılan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci kısmını 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile video konferans vasıtasıyla birlikte hizmete sunacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Maalesef bu zihniyetin salgın sonrasında ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra da kaliteli sağlık hizmeti vermek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahi tahammül edemiyor. Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımını tamamlamak üzere olan hastanelerimizi israf diyebilecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir kafa bulunuyor." diye konuştu.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUPLARINA YÖNELİK SALDIRILAR

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma sınırlandırmasından etkilenen 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik saldırıların da aynı alçak zihniyetin ürünü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Önce Van'ın Özalp ilçesinde PKK'nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP'lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı." dedi.

Erdoğan, Özalp'ın bir mahallesindeki vatandaşlara yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu aracına dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla ateş açtıklarını anımsatarak, saldırıda Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisiyle yoldan ilçeye götürmek üzere araca alınan bir vatandaşın şehit olduğunu hatırlattı.

Her iki şehide de Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı dileyen Erdoğan, daha Özalp'taki şehitlerin kanı kurumadan bu defa Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı bünlesindeki Vefa Destek Grubu'nun saldırıya uğradığını söyledi.

Erdoğan, bu saldırının kaymakamlık önünde vatandaşlara yardım dağıtılırken gerçekleştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Devletin kaymakamına, polisine ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine hem hakaret edip hem fiili saldırıda bulunan güruhun, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır. PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler, Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır.

Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan bu iki kirli yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri siyasi ittifakı, benzer eylemlerle sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Hala bu partilerin riyakar siyasetlerini görememiş olanlar için sadece bu iki hadise dahi bir başlıbaşına ibret vesikasıdır. Bu devlet ve millet düşmanlarına evelallah biz bu toprakları bırakmayacağız. Devletin askerine, polisine, vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak, milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammülü olmayan siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Ramazan-ı Şerifi'ni, salı gecesi idrak edilecek Kadir Gecesi'ni, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Köprünün çelik kulelerine yerleştirilecek son blokların hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, köprünün en kısa sürede 2022 hedefiyle hizmete açılması temennisiyle projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen eski Ulaştırma Bakanları Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Mehmet Cahit Turhan'a, mimarlarına, mühendislerine, işçilerine, yüklenici firmalara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yaklaşık 4,5 saat sürecek çelik kulelerinin son blokunun yerleştirilmesini bir süre izleyerek, hayırlı olmasını diledi.

ÜÇ KITANIN BAĞLANDIĞI LOJİSTİK ÜS

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısında tarihi günlerden birini daha yaşadığını, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden birini yaptıklarını söyledi. Köprünün 318 metrelik dünya birincisi kulelerinin son çelik blok montajını yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Dördüncü kulemizin 128. son tablasını yerleştiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprümüz, toplam 101 kilometrelik, Malkara-Çanakkale Otoyol hattının gözbebeği ve kilit noktasında yer almaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak bir hafta önce İstanbul Gayrettepe-Havalimanı Metro hattının tünel bitim töreninde yerin 72 metre altındaydık. Bugün de sizlerle birlikte 318 metre yükseklikte yeni bir başarıya imza atıyoruz. Bu proje, Türkiye’nin ulaşım altyapısında geleceğe atılmış en önemli adımlardan biridir. 1915 Çanakkale Köprüsü, iki yakayı buluşturacak bir köprü olmaktan öte, adeta tarihimize saygı duruşudur. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı 2023’e atıfta bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapımı tamamlandığında, 2 bin 23 metre orta açıklığı ile sınıfında dünya lideri olacaktır. Ayrıca, Dünyanın en yüksek kulesine de sahip olacak Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik yüksekliği, 3. ayın 18’ine gönderme yaparak 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’ni temsil etmektedir."

1915 Çanakkale Köprüsü’nün, vatan için şehit olanlara ve bugün bölgenin kalkınması için gayret edenlere vefa borçları olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, “Bu borcu ödemek için var gücümüzle çalışarak projeyi 18 Mart 2022’de başarıyla bitireceğiz. Karayollarımızdaki yük ve yolcu taşıma yoğunluğu, gün geçtikçe artmaktadır. Bu kapsamda, 6 bin 101 kilometreden 27 bin kilometrenin üzerine çıkardığımız bölünmüş yol uzunluğumuz, sürekli artan bu yük ve yolcu taşıma yoğunluğumuzu kaldırmıştır. Ülkemiz düne kadar doğu-batı aksında koridor ülke konumunda iken bugün güney-kuzey aksında da üç kıtanın bağlandığı lojistik üs olmuştur. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projelerimizle bu konumumuz daha da güçlenecektir.” ifadelerini kullandı.

"ZAMAN VE YAKITTAN YAPILACAK TASARRUF YILLIK 567 MİLYON LİRA OLACAK"

1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında, Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri ile 1,5 saat süren ulaşımın 6 dakikaya ineceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, taşıt işletme giderleri ve ekonomik kayıpların da ortadan kalkacağını söyledi.

Trafik sıkışıklığı, emisyon artışları ve gürültü kirliliğinin de azalacağını aktaran Karaismailoğlu, "Trafik kazaları ile oluşan can ve mal kayıpları en aza inecek. Çok daha kısa, hızlı ve konforlu bir yolculuk tesis edilecektir. Yalnız Çanakkale’ye değil tüm Türkiye’ye sosyo-ekonomik açıdan değer katacak ve ulaştırma sahnesinde yeni bir perde açacaktır. Trakya ve Ege Bölgemizi kıta Avrupası ile buluşturan 1915 Çanakkale Köprüsü, bölgemizde ticaret yollarını bir kez daha birbirine bağlayarak ekonomik canlılığa büyük fayda sağlayacaktır." dedi.

Köprüyü de içeren Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’yi Ege Bölgesi’ne bağlayan ana arter olacağını dile getiren Karaismailoğlu, şunları aktardı:

"Marmara’nın kuzeyini, Kınalı-Tekirdağ, Çanakkale Balıkesir Otoyolu ile batı ve güneyini Balıkesir-Bursa ve Kocaeli Otoyolları ile, tüm Marmara’nın etrafındaki otoyol ringini tamamlayacak. Avrupa ve Trakya üzerinden, Ege ve İç Anadolu’nun batısına, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz Bölgelerine yönelecek karayolu trafiği için İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif olacak. 101 kilometre olacak otoyolumuz ile, mevcut devlet yolu, yaklaşık 40 kilometre kısalacak. Zaman ve yakıttan yapılacak tasarruf yıllık 567 milyon lira olacak. Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı da tüm tedbirlerimize alarak sosyal mesafe, hijyen ve düzenli sağlık kontrolleri yaparak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke genelinde binin üzerindeki şantiyelerimizde olduğu gibi buradaki çalışmalarda da 'önce sağlık, önce insan' ilkesine göre hareket ediyoruz. Pandemi sürecine rağmen aldığımız önlemler sayesinde, şantiyelerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Türkiye’nin ulaşım ağını geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizi milletimizden aldığımız güçle geleceğe hazırlıyoruz. İmkansız denileni gerçekleştirmenin, ülkemiz için gurur, dünya içinse örnek projeler yapmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bu sorumlulukla devletimizle, milletimizle el ele nice güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz."

PROJE İÇİN 25 ÜLKEDEN KREDİ SAĞLANDI

Törende konuşan proje ortaklarından Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ise Türkiye'nin her köşesindeki projede devletin varlığını hissettiklerini, ileride çok daha büyük bir Türkiye görmek adına projelerin önemli olduğunu kaydetti.

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de salgın sürecinde çalışanların büyük fedakarlık gösterdiğine işaret ederek "Kredi bulma konusunda sıkıntı yaşamadık. Dünyanın her yerinden 25 ülkeden kredi sağladık." dedi.

Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu büyük bir projede yer aldıkları için gurur duyduklarını ve sorumluluklarını da en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini belirtti.