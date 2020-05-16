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16.05.2020 - 18:34 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin pek çok projeyle birlikte ulaşımda bölgesel merkez konuma yükseleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı

 

Erdoğan, video konferansla katıldığı 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Tamamlama Töreni'nin ardından, projenin teknik detaylarının yer aldığı tabloyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

"Ülkemizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz gibi 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa etmek de hamdolsun bize nasip oldu. Pek çok projemizle birlikte Türkiye, inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir." ifadeleriyle yapılan paylaşımda, tamamlandığında "dünyanın en uzunu" olacak köprünün 1915 Çanakkale Zaferi'nin sembolü olacağı vurgulandı.

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Tablodaki bilgilere göre, 3 geliş-3 gidiş olmak üzere 6 şeritli köprünün iki kule arasındaki orta açıklık mesafesi 2023, toplam uzunluğu ise 3 bin 563 metre olacak. Dünyanın en uzun köprüsü olan Hyogo'daki Akashi Boğazı Köprüsü'nü geride bırakacak olan köprü, kuleler arasındaki mesafesiyle de "dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını elde edecek.

Projenin 10,5 milyar liraya mal olacağı aktarılan tabloda, toplam otoyol uzunluğu 352 kilometre olan proje kapsamında, 6 viyadük, 7 köprü, 85 alt ve üst geçit ile 238 menfez yapılacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

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