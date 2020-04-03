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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: EPDK açıkladı! Detaylar belli oldu...
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    03.04.2020 - 14:34 |

    Son dakika: EPDK açıkladı! Detaylar belli oldu...

    EPDK'dan yapılan açıklamada, "3 ay geçici sayaç okumadan fatura belirleme, geçici kapatılan iş yerlerine uygulanmayacak." dedi.

    Son dakika: EPDK açıkladı! Detaylar belli oldu...

    EPDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Meskenler için tüketimin olmadığı şirketler tarafından tespit edilebilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleri ile boşaltılan evlerde tüketimin olmaması nedenleri ile zaten kıyasen bir fatura çıkartılması söz konusu olamaz. Bu şekilde tüketimi olmayan ve kapalı olan yerlere fatura düzenlenmeyecektir.

    Alınan kararla vatandaşlarımızın faturalarına hiçbir şekilde ilave bedel çıkartılması söz konusu değildir. Değerlerin okunması esas olmakla birlikte okuma esnasında yaşanabilecek yakınlaşma, sosyal mesafenin ortadan kalkabileceği durumları ortadan kaldırmak hem vatandaşların hem de çalışanların korunması sağlanacaktır."

    Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle alakalı değerlendirmelerde bulundu.
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