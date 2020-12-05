‘Start-up’lara 54 milyon lira

Sahneye çıkmaya hak kazanan ve fuayede yer alan 39 girişim ile ardıl yatırımlarını alan 6 İTÜ Çekirdek mezunu girişimler toplamda 23 milyon 386 bin TL’lik ödül, nakit ve yatırım aldıklarını ilk kez Big Bang’te duyurdu.



Bu rakamın yanı sıra 2020 yılı içerisinde yatırım alan 23 İTÜ Çekirdek girişimi ve mezununun 30 milyon 768 bin TL’lik yatırımı da Big Bang’te kutlandı.



Sayı artacak



İlk 20’de yer alan girişimler arasında aldıkları ödül, nakit ve yatırımla ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler, 1 milyon 940 bin TL ile Syntonym, 1 milyon 558 bin TL ile Bugbounter ve 688 bin TL ile Eyecheckup oldu.



BigBang’te konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “Böylesine zorlu bir yılda Big Bang’te 54 milyon TL’yi aşkın kaynağı girişimcilerimize ulaştırdığımızı duyurmanın mutluluğu içerisindeyiz. İTÜ Çekirdek’te önümüzdeki dönemin hedefleri arasında teknoloji tabanlı girişim ve girişimcilerin sayısını artırmak ve yeni dikey temaları küresel ölçekte duyurmak olacak” dedi.



Milliyet’ten 250 bin TL ödül

Etkinlikte Milliyet Gümüş Paydaş olarak yer aldı. İTÜ Çekirdek Big Bang Start-up Challenge’da 5 girişimciye toplam 250 bin TL değerindeki ödülü, Milliyet Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı Seval Üçler verdi.



Seval Üçler’in verdiği ödülleri, Algae, Tospaa, Gene-Us, Gordion Game ve Bugbounter adlı girişimler aldı. Seval Üçler, konuşmasında şunları söyledi:

“Milliyet ve Demirören Dijital Medya adına buradayım. Heyecanımız büyük. Girişimcilerin heyecanını 2 yıldır paylaşıyoruz. Big Bang kurulduğu zamandan beri takip ediyorum. Aynı zamanda İTÜ’lüyüm hem de İTÜ’nün Arı Çekirdek mentorları arasındayım. Benim için bu etkinliğin anlamı ayrıca çok büyük. Herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. İTÜ Çekirdek ailesine de teşekkür ediyorum. Bu yıl 250 bin TL’lik ödül veriyoruz yine. Ama seçerken ekibimle çok detaylı değerlendirmeye çalıştık. Ama seçim aşamasında özellikle kadın girişimcilerin olması ki biz aynı zamanda kadınları destekleyen bir grubuz. Yayın politikamızda da buna çok dikkat ediyoruz.”







