Süper Loto sonuçları sorgula | 15 Kasım Milli Piyango online Süper Loto çekiliş sonucu

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'nun son çekilişi 15 Kasım 2020 Pazar akşamı gerçekleşti. Haftanın son çekilişinde kazandıran 6 sayı canlı yayında yapılan çekilişte belli oldu. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 12 milyon 500 bin 350 TL oldu.

15 KASIM 2020 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre dün akşamın şanslı numaraları:

'2, 7, 14, 21, 25, 42'

SÜPER LOTO SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto Salı, Perşembe ve Paar akşamları Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak çekiliyor.

ONLİNE SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek online platformda kupon doldurabilirsiniz. 60 numaradan herhangi 6 numarayı seçerek tek oyunda en fazla 10 kolon oluşturulabilir.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ