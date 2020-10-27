Süper Loto'da sonuçlar belli oldu - 27 Ekim Süper Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 33 milyon 515 bin 560 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 21 26 31 35 50 58 oldu.

SÜPER LOTO DEVRETTİ

Süper Loto'nun 27 Ekim çekilişinde 6 bilen çıkmazken 5 bilenler 43 bin 867 lira 50 kuruş kazandı.

SÜPER LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. 27 Ekim Süper Loto çekilişi saat 21.30'da Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yapılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et.

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