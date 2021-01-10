Tapu işlemleri ‘online’ yapıldı

Başvurularda 1 milyon 176 bin satış ile konut ilk sırada yer alırken, 336 bin 779 adet arsa satışı gerçekleşti. Web Tapu üzerinden alım-satım, ipotek, haritacılık gibi işlemlerini yapan vatandaşlar, sadece son aşamada ıslak imza için tapu ve kadastro müdürlüklerine gitti.



Yabancıya özel portal



Uygulama üzerinden İstanbul’da 296 bin 808, Ankara’da 173 bin 269, İzmir’de 116 bin 109, Antalya’da 84 bin 640 ve Bursa’da 81 bin 675 konut satıldı. Vatandaşlar uygulama sayesinde İstanbul’da 49 bin 80, Ankara’da 20 bin 236, İzmir’de 13 bin 791, Antalya’da 13 bin 774 ve Konya’da da 11 bin 842 arsa sattı.



Web Tapu sistemini kullanmak isteyenlerin e-devlet şifresi olması gerekiyor. Türkiye’den mülk alan yabancılar ilk etapta bu sistemden faydalanamadı. Yabancı dilde portal çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirten yetkililer, yabancıların başvurularının, Web Tapu üzerinden alınabilmesinin yakında sağlanacağını bildirdi.



Sistem, vatandaşların elektronik ortamda belgelerini göndererek başvuru yaptığı, eksiklikleri ve tüm bilgileri SMS ile alabildiği, başvurusunun hangi aşamada olduğunu işlem sorgulama aracılığıyla öğrenebildiği, harç ve döner sermaye bedelini elektronik ortamda ödeyebildiği şekilde hayata geçirildi. Ayrıca Web Tapu ile vatandaşlar, tapu müdürlüklerine bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis edip, kaldırabiliyor. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı önemli bir tedbir alınmış oldu.