Tarihi Kırkgöz Köprüsünün ihalesi gerçekleşti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, devasa yatırım projelerinin yanı sıra geçmişin izini taşıyan tarihi köprülere sahip çıkarak; ülkenin çeşitli noktalarındaki köprü restorasyon çalışmalarını sürdürmeye devam ettiği belirtildi.
Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1988 tarihinde tescillenen Bolvadin Tarihi Kırkgöz Köprüsü'nün Antik Yol ve Taş Köprü Uygulama projesi ihalesinin 29 Ocak 2021'de gerçekleştiği ve ve en kısa sürede proje çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.
İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldüAnkara'da Ahmet K. ve Soner K'nın, alacak verecek meselesi yüzünden akrabaları Muhittin Kalaycı'ya yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda kurşunlardan biri, işe gitmek için kaldırımda bekleyen inşaat işçisi İbrahim Daşcı'ya isabet etti. Olayla alakası olmayan Daşcı hayatını kaybederken, Kalaycı yaralı kurtuldu. Polisin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.