Temmuz ayÄ± kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi ne zaman hesaplara yatacak KÄ±sa Ã‡alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi bayramdan Ã¶nce hesaplara yatar mÄ±

KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi ne zaman hesaplara yatacak sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Nisan ayÄ±nda verilmeye baÅŸlanan KÄ±sa Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–deneÄŸi Temmuz ayÄ± Ã¶demelerinin ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ± bu imkandan faydalanan vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Peki KÄ±sa Ã‡alÄ±ÅŸmna Ã¶deneÄŸi Temmuz ayÄ± Ã¶demeleri ne zaman hesaplara yatacak. Ä°ÅŸte Ã¶demelerin yapÄ±lacaÄŸÄ± tarihler...

TEMMUZ AYI Ä°ÅžKUR KISA Ã‡ALIÅžMA Ã–DENEÄžÄ° Ã–DEME TARÄ°HLERÄ°

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