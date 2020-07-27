Temmuz ayÄ± kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi ne zaman hesaplara yatacak KÄ±sa Ã‡alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi bayramdan Ã¶nce hesaplara yatar mÄ±

27.07.2020 - 16:25 |
Temmuz ayÄ± kÄ±sa çalÄ±ÅŸma ödeneÄŸi ne zaman hesaplara yatacak? KÄ±sa ÇalÄ±ÅŸma ödeneÄŸi bayramdan önce hesaplara yatar mÄ±?
TemmÄ±uz ayÄ± kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶denekleri ne zaman hesaplara yatacak sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Kurban BayramÄ±nÄ±n bu yÄ±l 31 Temmuz- 3 AÄŸustos tarihlerine denk geliyor olmasÄ± nedeniyle kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶denekleri de erken Ã¶denmeye baÅŸlandÄ±. Korona virÃ¼s nedeniyle fabrika veya iÅŸletmelerde yaÅŸanan iÅŸ aksamalarÄ± nedeniyle devlet tarafÄ±ndan verilen kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi temmuz ayÄ± Ã¶demeleri bugÃ¼n baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte Ã¶deme tarihleri...
KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi ne zaman hesaplara yatacak sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Nisan ayÄ±nda verilmeye baÅŸlanan KÄ±sa Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–deneÄŸi Temmuz ayÄ± Ã¶demelerinin ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ± bu imkandan faydalanan vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Peki KÄ±sa Ã‡alÄ±ÅŸmna Ã¶deneÄŸi Temmuz ayÄ± Ã¶demeleri ne zaman hesaplara yatacak. Ä°ÅŸte Ã¶demelerin yapÄ±lacaÄŸÄ± tarihler...
TEMMUZ AYI Ä°ÅžKUR KISA Ã‡ALIÅžMA Ã–DENEÄžÄ° Ã–DEME TARÄ°HLERÄ°
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