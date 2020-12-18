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18.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

TOKi’den Trabzon’a 4 milyar TL yatırım

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Trabzon’da incelemelerde bulunurken, şehrin hemen her yerinde çalışma yürüttüklerini belirterek “Bugüne kadar Trabzon genelinde 4 milyara yakın yatırım yaptık” dedi.

TOKi’den Trabzon’a 4 milyar TL yatırım

Bulut, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin uygulandığı bölge ile eski Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nun yerine yapılan Trabzon Millet Bahçesi’nde incelemede bulundu. Ardından gazetecilere açıklama yapan Başkan Bulut, şunları söyledi:

“18 ilçenin 1-2’si haricinde, tüm ilçelerimizde izlerimiz var TOKİ olarak. Bugüne kadar Trabzon genelinde 4 milyara yakın yatırım yaptık. En batısındaki Tonya’dan en doğrusundaki Çaykara’ya kadar bu hizmetler ya tamamlandı ya devam ediyor ya da önümüzdeki kısa sürede yapılacak. Yerel yönetimlerle işbirliği halinde çalışmalar ve planlamalar yaparak, bu hizmetleri hayata geçiriyoruz.”

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