Turkcell Paycell’e ‘Hazır Limit’ eklendi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Paycell Hazır Limit özelliğinin, Turkcell’in tech-fin alanındaki öncülüğünü bir adım öteye taşıdığını bildirdi. Erkan, Turkcell Grubu’nun geçtiğimiz yıl tech-fin’i ana stratejik odak alanlarından biri olarak belirlediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Yeni dönemde müşterilerimizin ödeme alışkanlıkları hızlı bir şekilde dijitalleşirken, Paycell’i tercih eden kullanıcı sayısının da her geçen gün daha da arttığını gözlemliyoruz. 2020 yılının ilk 5 ayında Paycell’de işlem yapan aylık müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Elde ettiğimiz ciro ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76 arttı. Şimdi de eklediğimiz yeni özellik ‘Paycell Hazır Limit’le artık Turkcell müşterileri ihtiyaç duyduklarında kendilerine özel belirlenen limiti hemen kullanırken, kullandıkları tutarın geri ödemesini ise sonraki ay Turkcell faturaları ile birlikte yapabilecekler.”

Erkan, dünyada bir ilki hayata geçirdiklerini belirterek şöyle dedi:

“Paycell markamızla, hem kullanıcılarımıza hem de ödemeyi alan işletmelere daha temassız ödeme seçenekleri sunmalarına öncülük ediyoruz. Çok kısa bir süre sonra ilk örneklerini görmeye başlayacağımız, banka müşterisi olmasa bile QR’la ödeme yapabilme imkanı sunan yepyeni ödeme teknolojileri için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor.”