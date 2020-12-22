Türkiye-ABD ilişkilerini güçlendiren şirketlere ödül

Dünya Gazetesi işbirliği ile gerçekleşen ödül programının 18 Aralık’ta gerçekleşen online ödül törenine, kamu ve iş dünyası üst düzey temsilcileri katılırken, şirketler 12 farklı kategoride ödüllendirine kavuştu. Onur Ödülü’nü, jüri tarafından Türk-Amerikan iş diyaloğuna katkı sağlayan iş insanı olarak seçilen Citi EMEA Bölgesi Çok Uluslu Şirketler Başkanı Serra Akçaoğlu aldı.

‘Türkiye, eşsiz fırsatlar sunuyor’

Törenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Rekabetçi maliyetleri, geniş üretim imkânları, kalifiye işgücü, stratejik konumu, modern lojistik altyapısı ve her ihtiyaca cevap verebilecek teşvik paketleri ile Türkiye, uluslararası doğrudan yatırımcılar için eşsiz fırsatlar sunuyor” dedi.

AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu da şunları söyledi: “Derneğimiz gücünü 3 ana kaynaktan alıyor: Yatırım, iş gücü ve ihracata yaptığı katkı; dünya standartlarında yeteneklerin geliştirilmesi ve kurumsal yönetişimin gelişimine katkıda bulunulması ve yerel iş ortaklarının küresel değer zincirleri ile buluşturulması. Bu hedefler için Türk-ABD iş dünyası, uluslararası yatırımcılar, yerel karar alıcılar ile temaslarımızı sürdürüp, üretken ve sürdürülebilir bir işbirliği oluşturmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Ödüllendirilen Türk şirketleri

- İhracat Ödülü: TUSAŞ Motor Sanayii TEI

- Dijital Dönüşüm Ödülü: TUSAŞ Motor Sanayii TEI

- Türk Start-up Şirketi: Faladdin

- Kadın Yönetici İstihdamı Ödülü: Abdi İbrahim İlaç

Ödüllendirilen ABD şirketleri

- Covid-19 Destek Projesi: GE Healthcare (Tıbbi Ekipman Teslimatı ve Bakımı)

- Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Projesi: CItIbank (CItI Mikro Girişimci Ödülleri)

- İnovasyon Ödülü: MSD (İlaç Geliştirme & Klinik Araştırma)

- Global Türkler Ödülü: NIelsen

- Yatırım Ödülü: GIlead ScIences

- Bölgesel Merkez Ödülü: Ford Otosan

- Küresel Tedarik Zinciri Ödülü: BoeIng

- Öz Yeterliliğe Katkı Ödülü: Ford Otosan

Tedarik vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, salgın sürecinde, arz güvenliği ve küresel tedarik zincirindeki sürekliliğin öneminin anlaşıldığını vurgularken ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ise, “Pandeminin başlangıcından bu yana, Türkiye ABD’ye yaklaşık 180 milyon dolarlık cerrahi olmayan tıbbi önlük ihraç etti” diye konuştu.