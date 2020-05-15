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    HaberlerEkonomi Haberleri Ukrayna, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 3 ülkeye daha uçuşları yeniden başlatıyor
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    15.05.2020 - 15:39 | | İHA

    Ukrayna, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 3 ülkeye daha uçuşları yeniden başlatıyor

    Ukrayna'dan yapılan açıklamada Temmuz ayından itibaren Türkiye, Mısır ve Gürcistan'a uçuşların yeniden başlatılacağı duyuruldu.

    Ukrayna, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 3 ülkeye daha uçuşları yeniden başlatıyor

    Ukrayna yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşları yeniden başlatıyor. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Altyapı Bakanlığı Sözcüsü Oksana Gerasimova tarafından yapıldı. Gerasimova yaptığı açıklamada, "Temmuz ayından itibaren Türkiye, Mısır ve Gürcistan'a uçuşların yeniden başlatılması planlanıyor. Başka bir ülke de özel charter uçuşları için izin verirse onlarla da uçuş seferlerini başlatırız" şeklinde konuştu.

    Daha önce Ukrayna Havayolları (UIA) Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'ne, İngiltere'ye, Almanya'ya ve İsrail'e uçuşların 23 Mayıs'tan itibaren başlatılacağı ve biletlerin satışa çıkarıldığı açıklanmıştı. Böylelikle Ukraynalılar başkent Kiev'den 7 ülkeye seyahat edebilecek.

    "Ukraynalılar iyi bir tatili hak etti"

    Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere Ukrayna'da katıldığı bir televizyon programında, "Hepimiz zor dönemlerden geçiyoruz. Türkiye olarak Temmuz ayında turistler için turizm sezonunu açacağız. Ukraynalılar iyi bir tatili hak etti. Herkesi bekliyoruz" şeklinde konuşmuştu.

    Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki korona virüs vakası 17 bin 330'a, can kaybı ise 476'ya yükseldi.

      1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyorÇanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor. Mayıs ayında denize batırılan kesonlar üzerine ilk bloklar Ağustos ayında konulmuştu. Aradan geçen 9 aylık sürede köprü ayakları için artık sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Yarın ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferanla katılacağı tören ile Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak ve köprü kuleleri tamamlanmış olacak. İçerisinden ana halatların geçeceği çelik kule semerlerinin montajıyla birlikte de köprü ayakları Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden 318 metre yüksekliğe ulaşılmış olacak.
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