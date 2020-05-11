UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± KaraismailoÄŸlu, BaÅŸakÅŸehir Åžehir Hastanesi yollarÄ±nÄ± inceledi

KaraismailoÄŸlu, hastanenin acil bÃ¶lÃ¼mÃ¼ giriÅŸine yapÄ±lacak ambulans viyadÃ¼ÄŸÃ¼ ile batÄ± giriÅŸlerine yapÄ±lacak yan yollarÄ±n yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Ã¶nemli ilerleme saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sÃ¶z verildiÄŸi gibi hastane aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na yetiÅŸeceÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°lk etabÄ± tamamlanan ve ikinci etabÄ± 20 MayÄ±s'ta hizmete sunulacak olan hastanenin baÄŸlantÄ± yollarÄ±na iliÅŸkin gÃ¼ney yan yolun Ã¼st yapÄ± imalatÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hÄ±zla ilerlediÄŸini aÃ§Ä±klayan KaraismailoÄŸlu, hastanenin doÄŸu ve batÄ± giriÅŸlerine yapÄ±lacak yollarÄ±n yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Ã¶nemli ilerleme saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ACÄ°L ÃœNÄ°TESÄ° 20 MAYIS'TA AÃ‡ILACAK

BaÅŸakÅŸehir Ä°kitelli Åžehir Hastanesi'nin KoronavirÃ¼s ile mÃ¼cadelede en Ã§ok faydalanabilecek saÄŸlÄ±k komplekslerinden bir tanesi olduÄŸunu sÃ¶yleyen KaraismailoÄŸlu, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde hastanenin hizmete girmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸini belirtti. KaraismailoÄŸlu, " Hastanenin eriÅŸim yollarÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na geÃ§ baÅŸlandÄ±. Åžimdiye kadar bitirilmesi gerekiyordu, ancak bitirmesi gerekenler bu yollarÄ± bitirmedi. UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak bÃ¶yle Ã¶nemli bir projenin mutlaka dÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼k bir ÅŸekilde vatandaÅŸÄ±mÄ±za hizmet verebilmesi iÃ§in devreye girdik ve yollarÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'mÃ¼zÃ¼n sorumluluk alanÄ±na alarak inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±k. Hastanenin ilk kesiminin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z 20 MayÄ±s olarak ilan etti. 20 MayÄ±s olarak hastanemizin acil Ã¼nitesi aÃ§Ä±lacak. EriÅŸim ile ilgili bir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olmayacak ve sÃ¶z verdiÄŸimiz gibi, 20 MayÄ±s'ta Hastane yollarÄ± ile beraber hizmet vermeye baÅŸlayacak" diye konuÅŸtu.

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ÃœST YAPI Ã‡ALIÅžMALARI SÃœRÃœYOR

KaraismailoÄŸlu, saÄŸlÄ±k hizmetlerinde aksama yaÅŸanmamasÄ± adÄ±na bahse konu baÄŸlantÄ± yollarÄ±nÄ± KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ sorumluluk aÄŸÄ±na dahil ettiklerini anÄ±msatarak, proje kapsamÄ±nda 2x3 ÅŸeritli, 2.2 kilometre, 2x2 ÅŸeritli 1.5 kilometre, 2 ÅŸeritli tek yÃ¶n 3.8 kilometre olmak Ã¼zere toplam 7.5 kilometre aks uzunluÄŸunda yol ve 480 metre uzunluÄŸunda SaÄŸlÄ±k Kent ViyadÃ¼ÄŸÃ¼ ile 117 metre uzunluÄŸunda Ambulans ViyadÃ¼ÄŸÃ¼ imalatlarÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Bin 100 metre uzunluÄŸunda gÃ¼ney yan yol drenaj ve altyapÄ± imalatlarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bakan KaraismailoÄŸlu, Ã¼st yapÄ± imalatlarÄ±nda da Ã¶nemli ilerleme saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ayrÄ±ca hastanenin batÄ± giriÅŸi GÃ¼vercintepe yan yolunun alt yapÄ± seviyesinde, ArnavutkÃ¶y baÄŸlantÄ± kolunun ise Ã¼st yapÄ± seviyesinde yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n son aÅŸamaya geldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bakan KaraismailoÄŸlu, toplam 950 bin 705 metrekare kapalÄ± inÅŸaat alanÄ±na ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanenin Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hastanelerinden birisi olma Ã¶zelliÄŸine sahip olduÄŸuna dikkat Ã§ekerek, hastanenin hizmete aÃ§Ä±lmasÄ±yla bÃ¶lgede gÃ¼nlÃ¼k yaklaÅŸÄ±k 100 bin kiÅŸilik nÃ¼fus sirkÃ¼lasyonu olacaÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ±.