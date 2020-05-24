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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberler: Ünlü otel corona virüs nedeniyle iflas etti!
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    24.05.2020 - 07:34 |

    Son dakika haberler: Ünlü otel corona virüs nedeniyle iflas etti!

    Son dakika haberlere göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam yakınlarındaki turistik kasaba Volendam'da bulunan ve corona virüs salgınından ciddi biçimde etkilendiği belirtilen dünyaca ünlü Art Hotel Spaander'in iflas ettiği açıklandı.

    Son dakika haberler: Ünlü otel corona virüs nedeniyle iflas etti!

    Corona virüs salgının başlamasının ardından 21 Mart’ta kapatılan otel, “Konuklarımız ve çalışanlarımızın sağlığı açsısından otelin tamamen kapatılmasının şimdilik en iyisi olduğuna inanıyoruz” açıklamasını yapmıştı. Kuzey Hollanda Mahkemesi, Art Hotel Spaander’in iflas ettiğini açıkladı.

    BBC Türkçe’de yer alan habere göre Art Hotel Spaander, 1881 yılında Hollandalı girişimci Leendert Spaander tarafından, tüm dünyadaki sanatçıların buluşma yeri olması amacıyla açıldı.

    Birçok sanatçı, konaklama faturalarını yaptıkları resimlerle ödedi ve bu resimler otelin duvarlarına asıldı.

    Otelin kurucusu Leendert Spaander ise, kızlarından üçünü otelde çalışan sanatçılarla evlendirmişti.

    Küçük bir balıkçı köyü olan Volendam’daki otel, yıllarca hem turistlerin hem de dünyaca ünlü isimlerin önemli uğrak yerlerinden biri oldu.

    Otelin ünlü müşterileri arasında ABD’li film yapımcısı Walt Disney, “First Lady” Eleanor Roosvelt, sinema sanatçıları Elizabeth Taylor, Kirk Douglas, besteci Maurice Ravel, Fransız ressam Pierre-Auguste Renoir ve boksör Muhammed Ali Clay de vardı.

    Sahipleri, tarihi otelin geleceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

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