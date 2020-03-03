Ziraat Bankası ile PÜİS arasında kredi kartı komisyonlarına ilişkin bir protokol imzalanmış ve protokole göre Ziraat Bankası, PÜİS üyesi akaryakıt bayilerine özel oranlar uygulayacaktı. Son zamanlarda yüzde 3'lere ulaşan kredi kartı komisyonları nedeniyle akaryakıt bayilerinin finansman sıkıntısı yaşamaları üzerine, bayilere özel komisyon uygulanması için Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kamu bankaları ile görüşen PÜİS, ilk protokolü Ziraat Bankası ile imzalamıştı.

VAKIFBANK İLE İMZALANDI

Şimdi ise Vakıfbank ile PÜİS arasında kredi kartı komisyonlarına ilişkin bir protokol imzalandı. Protokole göre Vakıfbank, PÜİS üyesi akaryakıt bayilerine tüm kartlara yüzde 1.05 kredi kartı komisyonu uygulayacak.

UYGULAMA 2 MART 2020'DEN GEÇERLİ OLACAK

Konuya ilişkin açıklama yapan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş şunları söyledi: "Bilindiği gibi bayilerimizin üzerinde önemli bir finansman yükü oluşturan kredi kartı komisyonlarının indirilmesi için Sendikamız 2 yıl önce çalışmalara başlamış ve 2018 yılının Eylül ayında ilk protokolü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile imzalamıştık. Ziraat Bankasıyla 2 yıl önce başlayan bu işbirliğimiz devam ediyor.

Bu süreçte diğer bankalarla da görüşmelerimiz devam etti. En son 25 Şubat 2020 tarihinde İçişleri eski Bakanı ve Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdülkadir Aksu'yu ziyaret ederek talebimizi ilettik. Ve nihayet Vakıfbank'la bir protokol imzaladık. Başta Sayın Abdülkadir Aksu olmak üzere Vakıfbank Genel Müdürüne, Genel Müdür Yardımcılarına, emeği geçen ve destek verenlere şükranlarımı sunuyorum."