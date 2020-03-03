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    HaberlerEkonomi Haberleri Vakıfbank ile PÜİS arasında kredi kartı komisyonlarına ilişkin bir protokol imzalandı
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    03.03.2020 - 13:05 | | Foreks

    Vakıfbank ile PÜİS arasında kredi kartı komisyonlarına ilişkin bir protokol imzalandı

    Son zamanlarda yüzde 3'lere ulaşan kredi kartı komisyonları nedeniyle akaryakıt bayilerinin finansman sıkıntısı yaşamaları üzerine, bayilere özel komisyon uygulanması için Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kamu bankaları ile görüşen PÜİS, ilk protokolü Ziraat Bankası ile imzalamıştı. Şimdi ise Vakıfbank ile PÜİS arasında kredi kartı komisyonlarına ilişkin bir  protokol imzalandı. Protokole göre Vakıfbank, PÜİS üyesi akaryakıt  bayilerine tüm kartlara yüzde 1.05 kredi kartı komisyonu uygulayacak.

    Vakıfbank ile PÜİS arasında kredi kartı komisyonlarına ilişkin bir protokol imzalandı

    Ziraat Bankası ile PÜİS arasında kredi kartı komisyonlarına ilişkin bir protokol imzalanmış ve protokole göre Ziraat Bankası, PÜİS üyesi akaryakıt bayilerine özel oranlar uygulayacaktı. Son zamanlarda yüzde 3'lere ulaşan kredi kartı komisyonları nedeniyle akaryakıt bayilerinin finansman sıkıntısı yaşamaları üzerine, bayilere özel komisyon uygulanması için Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kamu bankaları ile görüşen PÜİS, ilk protokolü Ziraat Bankası ile imzalamıştı.

    VAKIFBANK İLE İMZALANDI

    Şimdi ise Vakıfbank ile PÜİS arasında kredi kartı komisyonlarına ilişkin bir  protokol imzalandı. Protokole göre Vakıfbank, PÜİS üyesi akaryakıt  bayilerine tüm kartlara yüzde 1.05 kredi kartı komisyonu uygulayacak.

    UYGULAMA 2 MART 2020'DEN GEÇERLİ OLACAK

    Konuya ilişkin açıklama yapan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş  şunları söyledi: "Bilindiği gibi bayilerimizin üzerinde önemli bir finansman yükü  oluşturan kredi kartı komisyonlarının indirilmesi için Sendikamız 2  yıl önce çalışmalara başlamış ve 2018 yılının Eylül ayında ilk  protokolü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile imzalamıştık. Ziraat Bankasıyla 2 yıl önce başlayan bu işbirliğimiz devam ediyor.

    Bu süreçte diğer bankalarla da görüşmelerimiz devam etti. En son 25 Şubat 2020 tarihinde İçişleri eski Bakanı ve Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdülkadir Aksu'yu ziyaret ederek  talebimizi ilettik. Ve nihayet Vakıfbank'la bir protokol imzaladık. Başta Sayın Abdülkadir Aksu olmak üzere Vakıfbank Genel Müdürüne,  Genel Müdür Yardımcılarına, emeği geçen ve destek verenlere  şükranlarımı sunuyorum."

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