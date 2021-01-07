Vergi muafiyetli e-ihracata hücum

E-ihracata vergi muafiyeti mikro ihracatçıyı uçuracak. 1 Ocak itibarıyla başlayan uygulamada yurtdışına satış yapan mikro ihracatçıya yüzde 50 vergi muafiyeti var.



Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, 1 Ocak’ta yürürlüğe giren bu indirimin sektör adına çok olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Ekmekçi, “Özellikle KOBİ’lerimiz için önemli bir fırsat. 2019 verilerine göre, Türkiye’de e-ticaret yapan kayıtlı 68 bin 457 KOBİ var. Ancak e-ihracat yapan firma sayımız çok kısıtlı. Türkiye, 2020-2024 yılları arasında e-ticaretin en fazla büyüme göstereceği ülkeler listesinde Arjantin, Endonezya ve Hindistan’ın önünde en fazla büyüme beklenen ülke olarak yer alıyor” dedi.



Dünya ortalamasında e-ihracatın genel ihracat içindeki payının yüzde 5.5 olduğunu, Türkiye’de ise bu rakamın yüzde 0.5’lerde bulunduğunu anımsatan Ekmekçi, “Önümüzdeki 3 yıl içinde 10 kat büyüme göstererek dünya ortalamasına gelmemiz bekleniyor. Türkiye olarak iyi bir ihracatçıyız. Hala e-ihracat konusunda yapmamız gereken çok şey var. Yurt dışında Türkiye’nin ürünleri konusundaki kalite algısı oluşmuş durumda ve talep de artarak devam ediyor. Devlette de bu doğrultuda doğru mekanizmalar var. Doğru lojistik yapılar kurularak bu taleplere cevap vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Yüzde 50 kazanç



TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, hızlı kargo taşımacılığı şirketleri tarafından düzenlenen Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile mikro ihracat işlemlerinde gerçekleşen mal ihracatından elde edilen kazancın yüzde 50’sinin gelir vergisinden muaf tutulacağını anımsatarak, şunları söyledi:



“İnternet üzerinden yurtdışına yapılan bir satışta, KDV hariç fatura tutarı 15 bin euro’dan az ve satışa konu olan malların ağırlığı 300 kilogramdan hafif ise, bu e-ihracat türüne mikro ihracat deniyor. Son tüketiciye yapılan satışları kapsıyor. KOBİ, üretici veya bireysel satıcı olarak yani şahıs şirketi kurarak internet üzerinden 196 ülkeye mikro ihracat yapabilirsiniz. Kendi web siteniz veya Amazon, Alibaba, Rakuten, Etsy, eBay gibi sitelerden de satış yapabilirsiniz.”



Ne satılabilir?

Mikro ihracatta herhangi bir sektör ayrımı yok. Ama tekstil, deri, yedek parça, aksesuar, ev eşyaları, hediyelik eşya gibi yükte ve pahada hafif ürünler olması gerekiyor. Çünkü yapılan bir satışta KDV hariç fatura tutarının 15 bin euro’dan az ve satışa konu olan malların ağırlığının 300 kilogramdan hafif olması şartı var.



Başvuru nasıl yapılır?



ETGB olarak adlandırılan Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı düzenlemeye yetkili olan PTT, DHL, UPS, TNT gibi firmalar ile mikro ihracat yapmak mümkün. ETGB beyanını bu yetkilendirilmiş hızlı kargo operatörleri yapıyor. Başvuru için yetkili kargo şirketiyle irtibat kurmak yeterli. Ürünleri Türkçe faturanın orijinali ve İngilizce kopyası ile birlikte yetkilendirilmiş olan kargo şirketlerine teslim etmek gerekiyor.



ETGB sistemi ile yapılan mikro ihracat işlemleri sonrasında KDV iadesi de alınabiliyor. Devlet tarafından mikro ihracatçıya birçok teşvik de sunuluyor. Alibaba, Amazon gibi küresel pazar yerlerinde satış yapmak isteyenlerin üyelik bedellerinin yüzde 50-70 arası devlet tarafından karşılanıyor. E-ticaret siteleri üyelik ücreti isterse bunu Ekonomi Bakanlığı’nın destek programı sayesinde geri almak mümkün. İnternet üzerinden yurtdışında verilen reklam giderlerinin de yüzde 60’a kadarını devlet karşılıyor.



Mikro ihracatta düzenlenen bir gümrük beyannamesi olmaması da avantaj. Gümrük beyannamesi yerine online ortamda ETGB düzenleniyor ve klasik ihracatta olduğu gibi gümrük müşavirine ihtiyaç da olmuyor. Gümrükleme masrafları ve gümrükleme hızı düşünüldüğünde bu sistemin özellikle KOBİ’ler açısından sunduğu avantajlar önemli. Ödeme almak için e-ticaret altyapı firmasının yönlendireceği ödeme kuruluşlarıyla anlaşmak yeterli.