Yerli mısır tohumları çiftçilerden tam not aldı

Geçen yıl 150 dönümlük arazide denemeleri yapılan "Aga" ve "Hacıbey" tohumlarından yüksek verim alınması sonrası üreticiler, ithal ürünlerden vazgeçerek hayvanlarının kaba yemini karşılamak üzere yerli tohumları toprakla buluşturdu.

Ürünün boyundan ve veriminden memnun olan üreticiler, elde ettikleri ürünü silaj yaparak hayvanlarına yem yapacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine, geçen yıl hayvancılıkta kaba yem üretimini karşılamak için çiftçilerle ve Mısır Araştırma Enstitüsü ile çalışma başlattıklarını söyledi.

Yerli "Aga" ve "Hacıbey" tohumlarını Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olan Bilecik'te belirlenen bahçelerde denediklerini ifade eden Yoldaş, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de destekleriyle yerli ve milli tohumlar üzerinde çalışıp bu üretimi yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Denemelerimizde iyi sonuçlar aldıktan sonra bu yıl 1000 dekar alanda, yüzde 50 destekle üreticilerimizle birlikte üretim yaptık. Yıllardır yabancı ürünlerle denemelerimizi yapıyorduk, son yıllarda yerli ve milli çeşitlerimizin geliştirilmesi ile bu ürünlerin daha verimli olduğunu gördük."

Yerli tohumların ilk denemenin ardından çiftçiler tarafından tercih edildiğini kaydeden Yoldaş, "Bu yıl 1000 dekarda yapılan üretimi gelecek yıllarda 10 bin dekara çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah gelecek yıldan itibaren çiftçilerimize destek olup yerli ve milli tohumları daha fazla alanda toprakla buluşturacağız." dedi.

Yoldaş, 1 dekarda 10 ton verim aldıklarını ve bu verimi daha da yukarılara taşımak istediklerini sözlerine ekledi.

Proje sorumlusu Hasan Öz de deneme sonucunda çiftçilerin bir anda yerli tohuma yöneldiğini aktardı.

Ürünün yörenin toprağını sevdiğini belirten Öz, çok yüksek verim aldıklarını vurguladı.

Öz, hayvancılık maliyetlerini daha da düşürmek için Müdürlük olarak çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

"Bu çeşitle devam etmeyi düşünüyoruz"

Üretici Mustafa Gezen, üründen memnun kaldığını dile getirerek, "Tarlamıza hayvanlarımızın kaba yemini karşılamak için Aga cinsi mısırımızı ektik. Şu an çok güzel bir verim elde ettik. 3 gün sonra silaj yapacağız. Gelecek yıllarda da bu çeşitle devam etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Osmaneli ilçesindeki arazisinde üretim yapan Cavit Öker, "Yerli ve milli ürünü tarlamıza ektik, şu an verim çok iyi. Bu tohum bundan sonra bizim hep arzu edeceğimiz ürün olacak. Şu an çok memnunuz." dedi.