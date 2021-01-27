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• 27 Ocak 2021 - 11:13 • Son Güncelleme:

2021 MSÜ başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır, nereden yapılır ve şartlar neler?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi bugün binlerce kişi için büyük gün... Askerlik mesleğini icra etmek isteyen adaylar için 2021 MSÜ başvuruları az önce başladı.

• 27 Ocak 2021 - 11:13 • Son Güncelleme:
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MSÜ başvuruları az önce başladı. Bugün binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek duyurudaydı. Adaylar bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için sürekli olarak "MSÜ başvuruları başladı mı? ÖSYM tarafından 2021 MSÜ kılavuzu yayımlandı mı?" sorusuna cevap arıyordu ki ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi..

22021 MSÜ BAŞVURULARI BAŞLADI

2021 MSÜ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. Aynı zamanda başvurular da başladı. Sınav ücreti ise 110 lira olarak belirlendi.

3MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR

MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2021-MSÜ: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

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2021-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvurları 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

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