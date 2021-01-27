• 27 Ocak 2021 - 11:13 • Son Güncelleme:
2021 MSÜ başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır, nereden yapılır ve şartlar neler?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi bugün binlerce kişi için büyük gün... Askerlik mesleğini icra etmek isteyen adaylar için 2021 MSÜ başvuruları az önce başladı.
• 27 Ocak 2021 - 11:13 • Son Güncelleme:
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MSÜ başvuruları az önce başladı. Bugün binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek duyurudaydı. Adaylar bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için sürekli olarak "MSÜ başvuruları başladı mı? ÖSYM tarafından 2021 MSÜ kılavuzu yayımlandı mı?" sorusuna cevap arıyordu ki ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi..
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MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
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