Antalya'da falezlerden 'ölüme' olta

'TEHLİKEYİ GÖZE ALMAYA DEĞER' Varyantın alt kısmındaki sahilde oltasıyla balık avlayan Orçun Topal da şunları söyledi:"Kayalıkların altında daha güzel, büyük balık çıktığı için orada tutuyorlar. Orada balık tutmak tehlikeli. Büyük balık yakalamak için o tehlikeyi göze almaya değer. Ben ailemle geldiğim için sahili tercih ettim. Sahilde balık tutmak, kayalıklardan denize olta atmaktan daha güvenli."