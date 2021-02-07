DHA
• 07 Şubat 2021 - 13:41 • Son Güncelleme:
Antalya'da falezlerden 'ölüme' olta
Doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla kenti ziyaret edenlere doyumsuz bir manzara sunan falezler, zaman zaman tehlikeli anlara da sahne oluyor. Antalya'da, 30 metre yüksekliğindeki falezlerin kıyısında olta ile balık avlayan amatör balıkçılar, tehlikeye davetiye çıkarıyor.
DHA
• 07 Şubat 2021 - 13:41 • Son Güncelleme:
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Karaalioğlu Parkı'nda 3 Şubat'ta kayalıktan düşerek hayatını kaybeden 3 çocuk annesi kadının cesedinin bulunduğu alandan yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Konyaaltı varyantında tehlikeye aldırış etmeyen amatör balıkçılar, falezlerde 30 metre yüksekten oltalarını denize attı.
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Balıkçıların bulunduğu kayalığa yakın bölgede denizi ve manzarayı izlemeye gelen Emir Şengül, falezlerin ucunda balık tutmaya çalışanları görünce çok şaşırdığını dile getirdi. Falezlerin çoğu yerinde tehlikeli olduğu için geçişlerin yasaklandığı bariyerlerin bulunduğu alanlardan hatırlatan Şengül, "Bariyerleri aşıp, kayalıkların ucuna gitmek çok tehlikeli. Falezlerde fotoğraf çekerken, balık tutarken düşen, ayağı kayıp ölen kişilerin haberini sık sık duyuyoruz. Böylesine risk varken falezlerde balık tutmaya çalışmak biraz korkutucu. Ben orada balık tutmaya çalışmazdım. Hayatı riske atmaya değmez. Bence düzenleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.
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