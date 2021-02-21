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• 21 Şubat 2021 - 03:25 • Son Güncelleme:

Avrupa'nın en tehlikeli yanardağı her an patlayabilir

İzlanda, Avrupa'nın en aktif volkanlarına sahip ülkesi. Geçmişte çok sayıda ciddi patlamanın yaşandığı ülke hatırlanacağı üzere 2010 yılında tüm kıtanın hava yolu taşımacılığını etkileyen yanardağ patlamalarıyla sarsılmıştı.Ülkenin en faal yanardağı olan Grimsvötn, tıpkı 2010'da patlayan Eyjafjallajökull gibi Avrupa için büyük bir tehdit oluşturuyor. Her an patlama tehlikesi bulunan yanardağ son olarak 2011'de faaliyete geçmişti.

• 21 Şubat 2021 - 03:25 • Son Güncelleme:
1Hazırlayan: İhsan Dindar
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Hazırlayan: İhsan Dindar

İzlanda, masalsı doğal güzelliğiyle özellikle doğa tutkunlarının en çok ziyaret etmek istediği yerlerden biri. Ancak bu uzak ülke aynı zamanda Avrupa'nın en aktif volkanlarına da ev sahipliği yapıyor.

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Avrupa'da en fazla faal yanardağa sahip ülke olan İzlanda, sık sık patlayan bu volkanlarla gündeme geliyor.

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Hatırlanacağı üzere 2010 yılında patlayan Eyjafjallajökull yanardağı, Avrupa hava yolu taşımacılığını günlerce sekteye uğratmıştı. Özellikle Amerika uçuşlarında çok sayıda iptalin yaşanmasına neden olan patlama sırasında İzlanda hava sahası küllerle kaplanmıştı.

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Benzeri bir durum bir yıl sonra patlayan Grimsvötn ile ile de gerçekleşmişti. Avrupa'nın en faal volkanlarından biri olan Grimsvötn 2011'de patlamış ve büyük tahribata yol açmıştı.

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1783 yılındaki patlamada İzlanda nüfusunun %20'sinin ölümüne neden olan Grimsvötn, İzlanda'nın en faal ve tehlikeli yanardağı olma özelliği taşıyor.

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10 yıllık periyotlar halinde patlama yaşayan yanardağda bu süre bir yıl içinde dolacak.

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Uzmanlar yanardağdan bu sefer bir önceki patlamaya nazaran daha şiddetli bir püskürtme bekliyor.

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Mevsimlere dahi etki edebilme gücüne sahip olan bu patlamalar geçmişte Küçük Buzul Çağı'na dahi neden olmuştu.

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1816 yılında gerçekleşen bir dizi yanardağ patlaması "yazsız yıl" olarak yaşanan ve hava sıcaklığının sene boyunca düşük seyrettiği bir dönemin hafızalara kazınmasına neden oldu.

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Küresel kıtlığın, havada asılı kalan küller nedeniyle solunum yolu hastalıklarının yaşandığı dönemle benzer bir durumun Grimsvötn'ün patlamasıyla tekrarlanması mümkün.

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Ancak 1816'daki yazsız yıl neredeyse tüm kuzey yarımküreyi etkilemişti. Uzmanlar Grimsvötn'de meydana gelecek şiddetli bir patlamanın etkisinin Avruıpa kıtası ile sınırlı kalacağını tahmin ediyor.

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Ancak corona virüs pandemisi ile zor dönem yaşayan dünyanın bir de böylesi bir felaketi yaşayabilme ihtimalinin olması büyük endişeye yol açmış durumda.

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Geçmişte İzlanda nüfusunun önemli bir bölümünün ölümüne neden olan Grimsvötn'ün bir yıl içinde yeniden faaliyete geçmesi an meselesi.

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1783 yılındaki patlamanın etkisiyle Kuzey Amerika'da hava sıcaklıklarının bir derece azalmasına neden olan Grimsvötn, bilim insanları tarafından dikkatle takip ediliyor.

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Yüzeyi buzullarla kaplı olan ve bu yönüyle de dikkat çeken yanardağ, tehlikeli olmasına rağmen turistlerin de ilgi odağı durumunda.

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Bu eşsiz görüntüyü canlı olarak görebilmek için turistler başkent Reykjavik'ten 225 kilometrelik bir mesafeyi kat etmek zorunda.

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