• 21 Şubat 2021 - 03:25 • Son Güncelleme:
Avrupa'nın en tehlikeli yanardağı her an patlayabilir
İzlanda, Avrupa'nın en aktif volkanlarına sahip ülkesi. Geçmişte çok sayıda ciddi patlamanın yaşandığı ülke hatırlanacağı üzere 2010 yılında tüm kıtanın hava yolu taşımacılığını etkileyen yanardağ patlamalarıyla sarsılmıştı.Ülkenin en faal yanardağı olan Grimsvötn, tıpkı 2010'da patlayan Eyjafjallajökull gibi Avrupa için büyük bir tehdit oluşturuyor. Her an patlama tehlikesi bulunan yanardağ son olarak 2011'de faaliyete geçmişti.
• 21 Şubat 2021 - 03:25 • Son Güncelleme:
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Hazırlayan: İhsan Dindar
İzlanda, masalsı doğal güzelliğiyle özellikle doğa tutkunlarının en çok ziyaret etmek istediği yerlerden biri. Ancak bu uzak ülke aynı zamanda Avrupa'nın en aktif volkanlarına da ev sahipliği yapıyor.
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Hatırlanacağı üzere 2010 yılında patlayan Eyjafjallajökull yanardağı, Avrupa hava yolu taşımacılığını günlerce sekteye uğratmıştı. Özellikle Amerika uçuşlarında çok sayıda iptalin yaşanmasına neden olan patlama sırasında İzlanda hava sahası küllerle kaplanmıştı.
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Benzeri bir durum bir yıl sonra patlayan Grimsvötn ile ile de gerçekleşmişti. Avrupa'nın en faal volkanlarından biri olan Grimsvötn 2011'de patlamış ve büyük tahribata yol açmıştı.
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Ancak corona virüs pandemisi ile zor dönem yaşayan dünyanın bir de böylesi bir felaketi yaşayabilme ihtimalinin olması büyük endişeye yol açmış durumda.
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