• 16 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:
Bir gecede hayalet kente dönen Pripyat
Pripyat, Çernobil faciası ile gündeme gelen ve bir gecede apar topar boşaltılan bir hayalet şehir. Ukrayna sınırları içerisindeki Pripyat, geçtiğimiz yıla damgasını vuran 'Çernobil' dizisi sayesinde yeniden gündemde. Bir zamanlar binlerce insanın yaşadığı bu ağır sanayi kenti, meydana gelen nükleer kazası sonrası boşaltılmasına rağmen, çevrede büyük tahribata neden olmuştu. Öyle ki Çernobil kazasından sonra binlerce insan kansere yakalanmış, bu tablo günümüze kadar da devam etmilştir.
• 16 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:
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Ukrayna'nın ortasında bulunan Pripyat, 1970 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nde çalışanlar için kurulmuş ve sonrasında da nüfus artışıyla birlikte git gide büyümüş bir yerleşim birimiydi.
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