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• 16 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:

Bir gecede hayalet kente dönen Pripyat

Pripyat, Çernobil faciası ile gündeme gelen ve bir gecede apar topar boşaltılan bir hayalet şehir. Ukrayna sınırları içerisindeki Pripyat, geçtiğimiz yıla damgasını vuran 'Çernobil' dizisi sayesinde yeniden gündemde. Bir zamanlar binlerce insanın yaşadığı bu ağır sanayi kenti, meydana gelen nükleer kazası sonrası boşaltılmasına rağmen, çevrede büyük tahribata neden olmuştu. Öyle ki Çernobil kazasından sonra binlerce insan kansere yakalanmış, bu tablo günümüze kadar da devam etmilştir.

• 16 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:
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Ukrayna, dünyanın en ilginç ve bir o kadar da trajik kentlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Günümüzde bir hayalet kent görüntüsüne sahip olan Pripyat, bir zamanlar binlerce insanın yaşadığı hareketli bir yerleşim birimiydi.

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Ukrayna'nın ortasında bulunan Pripyat, 1970 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nde çalışanlar için kurulmuş ve sonrasında da nüfus artışıyla birlikte git gide büyümüş bir yerleşim birimiydi.

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Yönetimsel olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı bir şekilde kurulan Pripyat, yeni bir yerleşim yeri olması nedeniyle oldukça planlı bir gelişim sergilemişti. Yeni iş imkânları nedeniyle de insanlar için oldukça cazip bir yönü vardı.

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Pripyat her şeyiyle tipik bir Sovyet Birliği kentiydi. Planlı ve geniş caddeleri, uzun bloklar halinde sıralanan apartmanlarıyla o dönem için modern bir kent görüntüsü çiziyordu.

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Orta büyüklükteki bu kent, yakınında inşa edilen Çernobil nükleer santralinde çalışanlar için kurulmuş ama daha sonrasında da hızla bir şekilde büyümü göstermişti.

6Sovyetler Birliği için önemli bir yer

Sovyetler Birliği için önemli bir yer

O dönem Sovyetler Birliği'nin önemli bir parçası olan Ukrayna'nın orta-kuzey kesiminde bulunan bu nükleer santral, enerji üretimi açısından çok büyük bir öneme sahipti.

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Çernobil, Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Ukrayna'nın büyük bir bölümünün enerji ihtiyacını karşılayacak bir kapasite ile çalışmaktaydı.

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Ancak Çernobil Nükleer Santrali'nde bir gün işler yolunda gitmedi ve bir hata çok büyük bir coğrafyanın kaderini etkileri uzun yıllar sürecek biçimde değiştirdi.

9Çernobil kazası nasıl oldu

Çernobil kazası nasıl oldu?

26 Nisan 1986 tarihinin ilk saatlerinde Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen bir kaza sadece Pripyat değil, başta Ukrayna olmak üzere Karadeniz kıyıları ve Balkanları etkileyecek büyük bir sızıntıya dönüştü.

10Apar topar boşaltıldı

Apar topar boşaltıldı

Nükleer kaza sonrası Çernobil'in hemen yanı başında bulunan Pripyat sakinleri apar topar kentten tahliye edilmeye başladı. Dev tahliye operasyonu bir gecede tamamlandı.

11Her şey olduğu gibi kaldı

Her şey olduğu gibi kaldı

Kenti tahliye işlemi o kadar ani ve çabuk gerçekleştirildi ki Pripyat'ın pek çok yerinde 26 Nisan 1986'da tarih durdu. Şehir hayalet kente dönüştü.

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Kentin pek çok yerinde her şey olduğu gibi bırakıldı, insanlar bölgeyi terk etti. İnsanlar evlerinden neredeyse hiçbir şey alamadan bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

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Dönemin Sovyetler Birliği yöneticileri tarafından alınan karar doğrultusunda 24 saat içinde tüm kent boşaltıldı. Bölgede yaşayan insanlar başka şehirlere yerleştirildi. Ancak nükleer santralden yayılan radyasyon etkileri günümüze kadar sürecek biçimde kanser vakalarının artışına neden oldu.

14Turistler akın ediyor

Turistler akın ediyor

Pripyat aradan geçen 35 yılın ardından günümüzde o terk edilmiş halini muhafaza etse de kimi fotoğrafçılar ve turistler bölgeyi ziyaret etmeye başlamış durumda.

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Öyle ki turistler bölgede kafileler halinde gezdirilip özel olarak fotoğraf gezileri de düzenlenmekte. Ancak bu turlar, bölgeyi iyi bilen rehberler eşliğinde gerçekleştirilmekte.

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Bu gezilerde kentin terk edilmiş halini ilk günkü gibi gözlemlemek mümkün. Geçtiğimiz yılların çok izlenen dizisi Çernobil de bölgeye olan ilgiyi arttırdı.

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Ancak 2020 yılının başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yüzünden Pripyat'a gelen turist kafileleri de durma noktasına geldi.

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