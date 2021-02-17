Bir zamanlar Trump'ın oteliydi... Saniyeler içinde yıkıldı
Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) eski başkanı Donald Trump'ın bir zamanlar sahibi olduğu New Jersey'deki Trump Plaza Otel ve Casino, 3 bin dinamitle patlatılarak, kontrollü şekilde yıkıldı. O anlar kameraya yansıdı.
DHA
• 17 Şubat 2021 - 18:47 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 yıl öncesine kadar sahibi olduğu New Jersey eyaletindeki Atlantic City kentinde bulunan Trump Plaza Otel ve Casino 3 bin dinamit patlatılarak yıkıldı.
2
2014 yılından bu yana kapalı olduğu belirtilen ve 32 katlı otelin yapısal durumunun kötü olduğu olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındığı ifade edildi.
3
Trump'ın 2009 yılında işletmeye ile bağlantısını kestiği ve söz konusu otelin 2016 yılında milyarder yatırımcı Carl C. Icahn tarafından satın alındığı kaydedildi.
4
TRUMP'IN SERVETİ
Öte yandan, geçen yılın temmuz ayında ibraz edilen beyandan bu yana Trump'ın net servetinin 10 milyar doların üzerinde olduğu iddia edilmişti.
5
Eski ABD Başkanı Trump 1983 yılında, 37 yaşındayken de ilk gökdeleni olan, New York'taki Trump Tower'ı inşa etmişti.
6
Otel ve konuttan oluşan Trump Hotel Las Vegas, 64 katlı ve 200 metre yüksekliğinde; kumarhaneler şehrinin en yüksek binası olarak biliniyor.
7
Yıkım anları uluslararası ajanslar tarafından böyle servis edildi. Çevredeki vatandaşlar yıkımı telefonlar ile saniye saniye görüntüledi.
8
Öte yandan 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Senatoda azil istemiyle yargılanan ve yapılan oylama sonucunda aklanan eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı mahkemelerde dava açılabileceği belirtiliyor.