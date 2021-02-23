AA
• 23 Şubat 2021 - 14:50 • Son Güncelleme:
Buz tutan Uzungöl, günübirlik tatilcilerin ilgi odağı oldu
Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl, soğuk havada buz tutan yüzeyiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
AA
• 23 Şubat 2021 - 14:50 • Son Güncelleme:
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Yeni tip koronavirüs sürecinde alınan tedbirler kapsamında geçmiş yıllara oranla ziyaretçi sayısı azalan Uzungöl'e çoğunlukla günübirlik olarak gelen turistler, doğa yürüyüşünün ardından göl çevresinde dinlenerek bol bol fotoğraf çektiriyor.
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Yemenli Abdurrahman Meşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'da yaşadığını ve Sakarya Üniversitesinde doktora yaptığını belirterek, "Eşimle Uzungöl'e gelmek istiyorduk. Geldik ve çok beğendik. Uzungöl'ü ilk defa donmuş bir şekilde gördük. Yemen'deki arkadaşlarıma buranın fotoğraflarını gönderdim ve inanmadılar." diye konuştu.
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