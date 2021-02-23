Buz tutan Uzungöl, günübirlik tatilcilerin ilgi odağı oldu

Yemenli Abdurrahman Meşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'da yaşadığını ve Sakarya Üniversitesinde doktora yaptığını belirterek, "Eşimle Uzungöl'e gelmek istiyorduk. Geldik ve çok beğendik. Uzungöl'ü ilk defa donmuş bir şekilde gördük. Yemen'deki arkadaşlarıma buranın fotoğraflarını gönderdim ve inanmadılar." diye konuştu.