Ã‡iftÃ§iye destek mÃ¼jdesi! Ã‡iftÃ§ilere gÃ¼bre desteÄŸi arttÄ± mÄ±, ne kadar oldu? Ã‡iftÃ§iye gÃ¼bre desteÄŸi 2021 ne zaman Ã¶denecek?

Ã‡Ä°FTÃ‡Ä°LERE GÃœBRE DESTEÄžÄ° NE KADAR OLDU?Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kabine toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nan kararlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§iftÃ§ilere de mÃ¼jde verdi. AÃ§Ä±klamasÄ±nda; ''Ã‡iftÃ§ilerimize 2 mÃ¼jde vermek istiyoruz. GÃ¼bre desteklerini 100'de 100 artÄ±ÅŸla iki katÄ±na Ã§Ä±kartÄ±yoruz. Organik ve organomineral gÃ¼bre kullanan Ã¼reticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme Ã¶demesini 20 liraya yÃ¼kseltiyoruz.'' dedi.