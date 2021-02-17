Ã‡iftÃ§iye destek mÃ¼jdesi! Ã‡iftÃ§ilere gÃ¼bre desteÄŸi arttÄ± mÄ±, ne kadar oldu? Ã‡iftÃ§iye gÃ¼bre desteÄŸi 2021 ne zaman Ã¶denecek?

â€¢ 17 Åžubat 2021 - 23:05 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Çiftçiye destek müjdesi! Çiftçilere gübre desteÄŸi arttÄ± mÄ±, ne kadar oldu? Çiftçiye gübre desteÄŸi 2021 ne zaman ödenecek?
Ã‡iftÃ§i desteÄŸi Kabine toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± gÃ¼ndem oldu. Ã‡iftÃ§ilere mazot ve gÃ¼bre desteÄŸi Ã¶demeleri aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ã§iftÃ§ilere saÄŸlanan destek her geÃ§en gÃ¼n daha fazla sorgulanÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã§iftÃ§iye mazot, gÃ¼bre ve yem desteÄŸini mÃ¼jdeliyor. Peki, 2021 Ã§iftÃ§iye gÃ¼bre desteÄŸi ne kadar oldu?
â€¢ 17 Åžubat 2021 - 23:05 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Kabine toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mÃ¼jdeyi verdi. Ã‡iftÃ§ilere iki mÃ¼jde ÅŸeklinde duyuran ErdoÄŸan, gÃ¼bre desteÄŸini arttÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. 2020 gÃ¼bre ve mazot destekleri mart ve nisan aylarÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n hesaplarÄ±na yatÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte, 2021 Ã§iftÃ§ilere gÃ¼bre desteÄŸi tutarÄ±...
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Ã‡Ä°FTÃ‡Ä°LERE GÃœBRE DESTEÄžÄ° NE KADAR OLDU?Â
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kabine toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nan kararlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§iftÃ§ilere de mÃ¼jde verdi. AÃ§Ä±klamasÄ±nda; ''Ã‡iftÃ§ilerimize 2 mÃ¼jde vermek istiyoruz. GÃ¼bre desteklerini 100'de 100 artÄ±ÅŸla iki katÄ±na Ã§Ä±kartÄ±yoruz. Organik ve organomineral gÃ¼bre kullanan Ã¼reticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme Ã¶demesini 20 liraya yÃ¼kseltiyoruz.'' dedi.
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