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• 06 Kasım 2020 - 10:02 • Son Güncelleme:

Dünyanın en tuhaf düğün gelenekleri

Dünyanın pek çok yerinde birbirinden ilginç geleneklerle karşılaşmak mümkün. İnsanlar evlendikten sonra, yaşadıkları ülkelerde gerçekleştirilen o ritüeller görenleri hayrete düşürüyor. Bunlardan bazıları yıllar önce yapılan bazıları da sürekliliğini yitirmemiş gelenekler. İşte onlardan bazıları.

• 06 Kasım 2020 - 10:02 • Son Güncelleme:
1Hazırlayan Gonca Kocabaş
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Hazırlayan Gonca Kocabaş

Çiftlerin belki de en özel günlerinden biri, düğün. Bugünün kusursuz olması için çabalayan çiftler, her şeyin yolunda gitmesini, hiçbir aksilik yaşanmamasını ister.

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Her ülkenin hatta her yörenin farklı gelenekleri eşliğinde dünya evine giren çiftler, kimi zaman bu geleneklere uyum sağlar kimi zaman da kabul etmediklerini dile getirirler.

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Ülkelerin ve bölgelerin en eski ve en önemli bazı alışkanlıkları ise duyan insanları şaşırtıyor. Farklı ülkelerde öyle gelenekler var ki inanmakta zorlanacaksınız. İşte onlardan bazıları...

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Fransa'da düğün sonrası, çiftin evinin kapısına gelen konuklar, ellerindeki aletlerle gürültülü sesler çıkararak onları rahatsız ediyorlar.

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Rahatsız olan çift, kapıya çıkarak,gelen konuklara içecekler ve yiyecekler vermek zorunda. Konukların gürültüyü bırakıp gitmeleri için bunu yapmak zorundalar. Bu gelenek artık kullanılmıyor.

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Şimdiler de yalnızca düğün arabasına teneke kutular bağlanıyor. Çin'de yaşayan Tujia halkı, ilginç düğün adetleriyle şaşırtıyorlar.

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Burada, düğün gününden 1 ay önce gelinler her gün 1'er saat ağlatılıyor. Her gün 1 saat ağlayan geline 10. gün annesi ve büyükannesi de katılıyor.

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Kadınlar farklı tonlarda ağlarken bunun bir sevinç gösterisi olduğu düşünülüyor. Afrika'da uygulanan bir geleneğe göre de, düğün sonrası gelin ve damat yalnız kalmak yerine, gelinin annesi de onlara eşlik etmek zorunda.

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Kore'de damat düğün gecesi, arkadaşları tarafından dövülüyor. Ayakları bağlanan damat, sopalarla dövülerek, ne kadar dayanabildiği ve gücü test ediliyor.

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İrlan'da geleneklerine göre, dans eden gelin ve damat ayaklarını yerden kaldırmamalı. Ayakları daima yerde olarak dans etmek zorundalar.

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Eğer bunu yapmazlarsa kötü güçler tarafından etkileneceklerine inanıyorlar. Guam'da bakirelerin evlenmesini yasaklayan bir yasa bulunuyor.

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Bu yasaya göre, evlenecek kişi bakire olmamalı. Eski zaman İngiltere'sinde düğün sonrası çiftin yatağı bir rahip tarafından kutsanıp, gelin ve damat tüm gece sağdıç ve nedimelerle birlikte otururmuş.

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İskandinavya'da düğünün en önemli konuğu, gelin ve damadı yatağına götürüp, tüm konuklarla birlikte burada yemekler yenirmiş.

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Herkes ikram edilenleri yedikten sonra,çiftin odalarında yalnız bırakırlarmış. Rusya'nın Kamchadal bölgesinde ise bekaret aileler arasında hoş karşılanmıyor.

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Damat evlendiği kişinin bakire olduğunu anlarsa, bu kızın ailesinin onu iyi eğitemediğianlamına geliyor. Almanya'da düğün öncesi, çiftin evine gelen konuklar cam dışındaki, pek çok şeyi kırıyorlar. Saksılar, tabaklar, porselenler dahil.

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Sonrasında çiftin bu dağılmış evi toplamları gerekiyor. Bunu yapmaları, zorluklar karşısında onların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hindistan'da, gelini alıp düğünün yapılacağı yere götürmek isteyen damat, ayakkabılarını çıkarıp eve girdiğinde, gelinin kadın akrabaları damadın ayakkabısı çalarlar.

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Düğüne ayakkabısız gitmek istemeyen damat, geri alabilmek için para ya da şeker verir. Bu gelenekle her iki aile de birbirleriyle kaynaşıp eğlenceli vakit geçirir.

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Bunun geleneğin amacı da ailelerin her zaman böyle neşeli ve kahkahalarla dolu bir ömür geçirmeleri anlamına geliyor. Endonezya'da Tidong kabilesi üyeleri, yeni evli çiftin 3 gün boyunca banyo yapmasına izin vermiyorlar.

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Geleneğe göre, 3 gün boyunca banyo yapmayan çift, sağlıklı bebeklere ve mutlu bir evliliğe sahip olabilirler. Eğer bu geleneği yerine getirmezlerse, kötü şans, başarısızlık ve zamansız bebek ölümleriyle karşılaşabileceklerine inanılıyor.

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