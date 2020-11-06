• 06 Kasım 2020 - 10:02 • Son Güncelleme:
Dünyanın en tuhaf düğün gelenekleri
Dünyanın pek çok yerinde birbirinden ilginç geleneklerle karşılaşmak mümkün. İnsanlar evlendikten sonra, yaşadıkları ülkelerde gerçekleştirilen o ritüeller görenleri hayrete düşürüyor. Bunlardan bazıları yıllar önce yapılan bazıları da sürekliliğini yitirmemiş gelenekler. İşte onlardan bazıları.
• 06 Kasım 2020 - 10:02 • Son Güncelleme:
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Hazırlayan Gonca Kocabaş
Çiftlerin belki de en özel günlerinden biri, düğün. Bugünün kusursuz olması için çabalayan çiftler, her şeyin yolunda gitmesini, hiçbir aksilik yaşanmamasını ister.
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Sonrasında çiftin bu dağılmış evi toplamları gerekiyor. Bunu yapmaları, zorluklar karşısında onların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hindistan'da, gelini alıp düğünün yapılacağı yere götürmek isteyen damat, ayakkabılarını çıkarıp eve girdiğinde, gelinin kadın akrabaları damadın ayakkabısı çalarlar.
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