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• 23 Ocak 2021 - 01:50 • Son Güncelleme:

Dünyanın en ünlü çıplaklar plajları

Yaz tatilinin olmazsa olmazı olan plajlar kimi özellikleriyle diğerlerinden ayrılıyor. Sadece belli koşulları taşıyanların girebileceği ve dilerse çıplak güneşlenip yüzebileceği plajlar dünyanın dört bir yanında bulunuyor. İşte Akdeniz'den Tayland'a dünya genelindeki çıplaklar plajları.

• 23 Ocak 2021 - 01:50 • Son Güncelleme:
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Dünyanın dört bir yanında, özellikle de Avrupa ve Uzak Doğu sahillerinde sayısı gittikçe artan çıplaklar plajları özellikle nüdistlerin en çok tercih ettikleri tatil destinasyonları haline gelmiş durumda. Pandemi koşulları nedeniyle bu süreçte özellikle Uzak Doğu'daki plajlar daha çok revaçta.

2Rovinj, Hırvatistan

Rovinj, Hırvatistan

Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyısında bulunan yerleşim birimi Rovinj'de yer alan Valalta, bölgenin en ünlü plajlarından biri. Adriyatik Denizi'nin bu en turistik bölgesi nüdistlerin de ilgi odağı.

3Rovinj, Hırvatistan

Rovinj, Hırvatistan

Çıplakların da rağbet ettiği bu plaj, Adriyatik'te bu alanda tek olma özelliğine sahip. Buraya özellikle Almanya ve Kuzey Avrupa ülkelerinden her yaz binlerce turist gelmekte.

4Wreck, Kanada

Wreck, Kanada

Kanada'da devletin açtığı bir çıplaklar plajı olan Wreck bu açıdan bir ilke imza atmış oldu. Devlet tarafından işletilen plaja Pasifik kıyısında bölge halkı kısa süren yaz döneminde ilgi gösteriyor.

5Wreck, Kanada

Wreck, Kanada

Vancouver'a 15 dakikalık yürüme mesafesindeki plaj, aynı zamanda Kuzey Amerika'nın da en uzun sahil şeridine sahip çıplaklar plajı unvanına sahip.

6Kızıl Plaj, Girit, Yunanistan

Kızıl Plaj, Girit, Yunanistan

Yunanistan'ın Girit adasında bulunan Kızıl plaj, çıplakların rağbet gösterdiği bir yer olarak öne çıkıyor. Aslında bundan 60 yıl önce çok daha ünlü bir yer olma özelliği taşıyordu.

7Kızıl Plaj, Girit, Yunanistan

Kızıl Plaj, Girit, Yunanistan

Matala'ya 20 dakikalık bir yürüme mesafesinde bulunan plaj, 300 metre uzunluğa sahip. Özellikle hippi gençlerin 60'lı yıllarda gittiği plaj, günümüzde de çıplakları ağırlıyor.

8Cap dAdge, Fransa

Cap d'Adge, Fransa

Dünyanın en ünlü çıplaklar plajı olan Cap d'Agde plajına her yaz onbinlerce turist akın ediyor. Fransa'nın ünlü Cote d'Azur bölgesinde bunun bu küçük kasabanın sokaklarında dahi nüdistlere rastlamak mümkün.

9Cap dAdge, Fransa

Cap d'Adge, Fransa

Kasabada da çıplak gezilebilmesine izin verildiği için bölge nüdistler tarafından sıklıkla tercih edilen bir yer. Ancak bu bölgede fotoğraf ve video çekmek kesinlikle yasak.

10Plakias Plajı, Girit, Yunanistan

Plakias Plajı, Girit, Yunanistan

Girit'in en uzun plajlarından biri olan Plakias da herhangi bir giysi olmadan güneşlenip denize girilebilecek yerler araslında bulunuyor.

11Plakias Plajı, Girit, Yunanistan

Plakias Plajı, Girit, Yunanistan

Tüplü dalış gibi faaliyetler için de uygun bir yer olan Plakias'ın toplam uzunluğu 1.3 kilometre.

12Haulover, ABD

Haulover, ABD

Amerika'nın güneydoğusunda bulunan Florida eyaletindeki bu plaj, isteyenlerin çıplak güneşlenebilip denize girebileceği bir yer.

13Haulover, ABD

Haulover, ABD

Yılda yaklaşık bir milyon insanın geldiği plaj, bu yönüyle de önce çıkıyor. Burası Amerika'nın en çok ziyaret edilen plajlarından biri olma özelliği taşıyor.

14Acapulco, Meksika

Acapulco, Meksika

Meksika'nın gizli cennet olarak anılan bu plajına girmek için tek bir şart var, o da yetişkin olmak.

15Acapulco, Meksika

Acapulco, Meksika

Bir otelin işlettiği bölgede dileyen herkes çıplak dolaşabiliyor. Tabii bunun için öncelikli olarak otel müşterilerinden biri olmak gerekiyor.

16Riveria Maya, Meksika

Riveria Maya, Meksika

Meksika'nın gizli cennet olarak anılan bu plajına girmek için tek bir şart var, o da yetişkin olmak.

17Riveria Maya, Meksika

Riveria Maya, Meksika

Bir otelin işlettiği bölgede dileyen herkes çıplak dolaşabiliyor.

18Grand Saline, St. Barts

Grand Saline, St. Barts

Fransa'nın denizaşırı toprağı olan St. Barts adasındaki Grand Saline plajı, nüdistlerin de rağbet ettiği bir yer.

19Grand Saline, St. Barts

Grand Saline, St. Barts

Dünyanın en zengin isimlerinin tatilini geçirmek için tercih ettiği bölgede çok sayıda ünlü isime rastlamak mümkün.

20Bahai, Brezilya

Bahai, Brezilya

Bahai bölgesinde bulunan bu kumsal, Brezilya'nın en ünlü çıplaklar plajı.

21Bahai, Brezilya

Bahai, Brezilya

Ulaşımın sadece yürüyerek sağlanabildiği, dolayısıyla da herkesin gelemediği bu plaja bir buçuk kilometrelik engebeli bir yürüyüşün ardından ulaşılabiliyor.

22Mai Khao, Tayland

Mai Khao, Tayland

Tayland'ın en turistik noktalarından biri olan Phuket'te bulunan Mai Khao, nüdistlerin de uğrak rotası.

23Mai Khao, Tayland

Mai Khao, Tayland

Phuket'in kuzeybatısında bulunan plaj doğal güzelliğiyle de turistlerin gözdesi.

24Nui, Phi Phi Adası, Tayland

Nui, Phi Phi Adası, Tayland

Son rotamız Phi Phi adası. Tayland'ın bir diğer ünlü turistik destinasyonu olan Phi Phi adasındaki Nui kumsalı turistlerin uğrak rotası.

25Nui, Phi Phi Adası, Tayland

Nui, Phi Phi Adası, Tayland

Burası aynı zamanda ülkenin en önemli çıplaklar kampı olarak da biliniyor.

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