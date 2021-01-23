• 23 Ocak 2021 - 01:50 • Son Güncelleme:
Dünyanın en ünlü çıplaklar plajları
Yaz tatilinin olmazsa olmazı olan plajlar kimi özellikleriyle diğerlerinden ayrılıyor. Sadece belli koşulları taşıyanların girebileceği ve dilerse çıplak güneşlenip yüzebileceği plajlar dünyanın dört bir yanında bulunuyor. İşte Akdeniz'den Tayland'a dünya genelindeki çıplaklar plajları.
• 23 Ocak 2021 - 01:50 • Son Güncelleme:
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Dünyanın dört bir yanında, özellikle de Avrupa ve Uzak Doğu sahillerinde sayısı gittikçe artan çıplaklar plajları özellikle nüdistlerin en çok tercih ettikleri tatil destinasyonları haline gelmiş durumda. Pandemi koşulları nedeniyle bu süreçte özellikle Uzak Doğu'daki plajlar daha çok revaçta.
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