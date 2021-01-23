Dünyanın en ünlü çıplaklar plajları

Dünyanın dört bir yanında, özellikle de Avrupa ve Uzak Doğu sahillerinde sayısı gittikçe artan çıplaklar plajları özellikle nüdistlerin en çok tercih ettikleri tatil destinasyonları haline gelmiş durumda. Pandemi koşulları nedeniyle bu süreçte özellikle Uzak Doğu'daki plajlar daha çok revaçta.