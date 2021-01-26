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• 26 Ocak 2021 - 15:47 • Son Güncelleme:

EKPSS taban puanları 2021 TIKLA, öğren! EKPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim atama taban puanları...

EKPSS taban puanları ile ilgili detaylar gündemde merak ediliyor. EKPSS tercih sonuçlarının açıklandığı ÖSYM tarafından duyuruldu. EKPSS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra taban puanları araştırılmaya başlandı. EKPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim taban puanları belli oldu. İşte 2021 EKPSS taban puanları...

• 26 Ocak 2021 - 15:47 • Son Güncelleme:
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EKPSS taban puanları araştırılan konular arasında yer alıyor. EKPSS tercih sonuçları bugün erişime açıldı. Tercih yapan adaylar büyük bir merakla sonuç sorgulama ekranına yöneldiler. Sonuçların yanı sıra EKPSS taban puanları merak konusu oldu. Lisans, önlisans ve ortaöğretim EKPSS taban puanları açıklandı. İşte EKPSS taban puanları 2021...

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LİSANS EKPSS-2021 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

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ÖNLİSANS EKPSS-2021 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

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ORTAÖĞRETİM EKPSS-2021 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

 

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