• 26 Ocak 2021 - 15:47 • Son Güncelleme:
EKPSS taban puanları 2021 TIKLA, öğren! EKPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim atama taban puanları...
EKPSS taban puanları ile ilgili detaylar gündemde merak ediliyor. EKPSS tercih sonuçlarının açıklandığı ÖSYM tarafından duyuruldu. EKPSS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra taban puanları araştırılmaya başlandı. EKPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim taban puanları belli oldu. İşte 2021 EKPSS taban puanları...
• 26 Ocak 2021 - 15:47 • Son Güncelleme:
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