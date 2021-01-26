• 26 Ocak 2021 - 13:17 • Son Güncelleme:
En iyi koku alan hayvanlar hangileridir?
Burnumuz; yiyeceklerin, çiçeklerin ve gördüğümüz birçok şeyin kokusunu almamıza ve onları tanımamıza yarayan bir duyu organımız. İnsanların çok gelişmiş koku alma duyusu olsa da bazı hayvanlar çok daha iyi koku alabiliyormuş. Gel, birlikte onları tanıyalım.
• 26 Ocak 2021 - 13:17 • Son Güncelleme:
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Arı
Çiçekten çiçeğe dolaşıp bal yapan arılar, doğadaki tüm bitkilerin kokusunu çok iyi alabilirmiş. Aksi halde nasıl o leziz balları yaparlardı değil mi?
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