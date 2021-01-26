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    • 26 Ocak 2021 - 13:17 • Son Güncelleme:

    En iyi koku alan hayvanlar hangileridir?

    Burnumuz; yiyeceklerin, çiçeklerin ve gördüğümüz birçok şeyin kokusunu almamıza ve onları tanımamıza yarayan bir duyu organımız. İnsanların çok gelişmiş koku alma duyusu olsa da bazı hayvanlar çok daha iyi koku alabiliyormuş. Gel, birlikte onları tanıyalım.

    • 26 Ocak 2021 - 13:17 • Son Güncelleme:
    1Arı
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    Arı

    Çiçekten çiçeğe dolaşıp bal yapan arılar, doğadaki tüm bitkilerin kokusunu çok iyi alabilirmiş. Aksi halde nasıl o leziz balları yaparlardı değil mi?

    2Fare

    Fare

    Tam bir obur olan fareler yiyecek bulabilmek için burunlarını kullanırmış. Diğer hayvanları bile kokularından tanırlar, tehlike anında kolaylıkla kaçabilirlermiş.

    3Ayı

    Ayı

    Bir ayı avlanmak, eşini bulmak, yavrusunu izlemek ve tehlikelerden kaçmak için koku alma yeteneğini kullanırmış. En iyi koku alan hayvanlardan biri olan ayılar, bir insandan binlerce kat iyi koku alırmış.

    4Köpek balığı

    Köpek balığı

    Avlarının kokusunu yaklaşık 3 km ileriden alabilen köpek balıkları burunlarını nefes almak için kullanmazlarmış. Burun, sadece koku almak için gelişmiş onlarda. Beyinlerinde de koku almalarını kuvvetlendiren bir bölüm varmış.

    5Kivi kuşu

    Kivi kuşu

    Gagalarının ucunda dış burun delikleri olan kivi kuşları uçamadığı için yerde yiyecek ararmış. Bu yüzden de çok iyi koku alabilirlermiş.

    6Yılan

    Yılan

    Bir yılan dışarıya çıkardığı dili ile koku alırmış. Bu yüzden ne zaman bir yılan görsek dili dışarda demek ki.

    7Fil

    Fil

    Fil dostlarımız suyu çok sever, suyun kokusunu da koku alma yetenekleriyle bulurlarmış. Daha iyi koku alabilmek için de sürekli hortumlarını aşağı yukarı hareket ettirirlermiş.

    8Güve

    Güve

    Güvelerin ne kadar iyi koku aldığını beş km uzaktaki diğer bir güvenin kokusunu almasından anlayabilirsin.

    9Köpek

    Köpek

    Sadık dostlarımız çok iyi koku alan hayvanlardanmış. Günlerce önceden kalan kokuları bile kolaylıkla alabilirlermiş.

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