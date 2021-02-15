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    • 15 Şubat 2021 - 10:47 • Son Güncelleme:

    Freud Sözleri: Sigmund Freud'in Aşk, Sevgi Ve Hayat Üzerine En Güzel Sözleri

    Freud sözleri, oldukça fazla kişinin kullanmayı tercih ettiği sözler arasında yer almaktadır. Özellikle geniş bir şekilde kullanım imkanı bulabileceğiniz Freud sözlerini sizde oldukça çeşitli alanlarda kullanabilirsiniz. Sigmund Freud'in kim olduğunu ve nasıl sözlerinin olduğunu öğrenmek için siz de hazırladığımız içeriği okumaya devam edebilirsiniz. Freud sözleri nelerdir? Freud sözleri nerelerde kullanılır? Gibi sorularınızın cevaplarını aynı zamanda da birbirinden güzel Freud sözlerini sizin için bir araya getirdik.

    • 15 Şubat 2021 - 10:47 • Son Güncelleme:
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    Freud, ünlü bir nörolog ve psikanaliz biliminin kurucusudur. Sigmund Freud; hem aşk, hem sevgi hem de hayat üzerine birbirinden güzel sözler söylemiştir. Siz de Sigmund Freud'un sözlerini sitemizden seçerek romantik mesajlarınıza ekleyebilir ve sevdiğiniz kişilere Freud sözlerini kullanarak güzel mesajlar gönderebilirsiniz. Aynı zamanda Freud sözleri sadece aşk üzerine değil sevgi üzerine de kullanılabilecek pek çok farklılık içerir. Sizin de hem durum olarak paylaşabileceğiniz hem de mesajlarınıza ekleyerek kullanabileceğiniz Freud'un en güzel sözlerini sizler için bir araya getirdik. Siz de içlerinden kendinize yakın olarak bulduğunuz Freud sözlerini seçerek istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

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    İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler; çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve insanların çoğu da bundan korkar.

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    Özgürlük medeniyetin insana bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü.

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    Kavga etmek yerine küfretmeyi seçen ilk insan uygarlığın kurucusuydu.

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    Birine duyduğunuz sevgi ve sinir doğru orantılıdır. En çok sevdiğiniz insana herkesten çok sinirlenirsiniz.

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    Zihin bir buzdağı gibidir. Yalnızca yedide biri suyun üzerinde görülebilir.

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    Genç bilebilseydi, yaşlı yapabilseydi.

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    Hayatın amacı ölümdür.

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    Ego kendi evinin efendisi değildir.

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    Acı çekme karşısında, hiçbir zaman aşık olduğumuz zamanki kadar savunmasız değiliz.

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    Din bir yanılsamadır ve gücünü içgüdüsel isteklerimize uygun düşmesinden alır.

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    Çocukluk çağında baba korumasından daha güçlü bir ihtiyaç düşünemiyorum.

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    Özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasıyla birey, insani saldırganlık araçlarının birinden mahrum bırakılmaktadır.

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    Annesinin tartışmasız gözdesi olmuş bir erkek, ömür boyu bir fatih olma duygusunu, çoğu zaman gerçek başarıya götüren özgüveni içinde barındırır.

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    Zekanın sesi yumuşak bir tona sahiptir fakat kendini duyuruncaya kadar durmaz.

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    İnsan komplekslerini ortadan kaldırabilmek adına kendini hırpalamaktansa onlarla yaşamayı öğrenmeli; çünkü kompleksler onun hal ve hareketlerine yön veren gayet meşru güçlerdir.

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    Henüz yanıtlanamamış ve kadın ruhuyla ilgili otuz yıl süren araştırmalarıma karşın benim de yanıtlamayı başaramadığım çok önemli bir soru var: Kadın ne ister?

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    Bilgi hazinelerine ulaşabilen insanların sayısı ne kadar artarsa, dini inançlardan kopuş da o kadar yaygınlaşır.

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    Erkek sevdiği zaman arzu yoktur; arzuladığı zaman ise, aşk yoktur.

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    İnsan mutlu olmak ister; bu yüzden berbat haldedir.

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    Kendini öldürme arzusu, daha derinde; başkalarını öldürme arzusunun projeksiyonudur.

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    Sanat, çocukluk tecrübelerinin büyüklüğe aktarılmasıdır.

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    Her insan gördüğü rüyanın tabiridir.

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    Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.

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    İnsanlar yavaş yavaş inanmamayı, güvenmemeyi, sevmemeyi ve kronik şüpheci olmayı öğrenir. Bu gerçekleştiğinde artık ne yazık ki çok geçtir. İnsanların “tecrübe” dediği şey budur. Kalbiyle bağlantısını kesmiş bir insana “tecrübeli” denir.

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    Evrendeki en büyük gösteri, sen aklını keşfettiğin an başlar.

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    Güçsüz olduğumuz noktayı kabullenerek kendimizi güçlü kılabiliriz. Buna benzer Nietzsche’nin “Çelişkilerimiz, umutlarımızdır.” sözü de hayatın bir gerçeğidir.

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    Özür dilemek, sizin haksız olduğunuz manasına gelmez. Karşınızdaki insana verdiğiniz değerin, egonuzdan yüksek olduğunu gösterir.

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    Köpekler arkadaşlarını sever, düşmanlarını ısırırlar. İnsanlar ise tamamen farklıdır: Saf ve karşılıksız sevgiyi beceremezler. Kişisel ilişkilerindeyse sevgi ve nefreti karıştırıp dururlar.

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    “An” asla bir şeyi veremez: Anlamı. Mutluluğun ve anlamın yolları aynı değildir.

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    Mutluluk dediğimiz şey, yoğun bir şekilde bastırılmış ve engellenmiş olan ihtiyaçların kısa süreliğine tatmin edilmesinden başka bir şey değildir.

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    Doğaya her zaman bir ölüm borcun vardır.

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    Ruhunun derinliklerine in ve ilk önce kendini tanımayı öğren. Bunu yaptıktan sonra, bu hastalığa neden yakalandığını anlayacak ve belki de bir daha hastalanmayacaksın.

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    Vicdan dediğimiz şey, içimizde alevlenen belli bir arzunun, dış dünya tarafından reddedildiğinin iç dünyamız tarafından algılanmasıdır.

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    Beklemesini bilen bir insanın hiç bir şeyden taviz vermesine gerek yoktur.

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    Sevildiğinden emin olunca, insan ne kadar da cüretkar oluyor.

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    “Söz” ile “sihir” başlangıçta aynı şeylerdi. Kelimelerin sihirli güçleri vardır.

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