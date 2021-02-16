• 16 Şubat 2021 - 12:36 • Son Güncelleme:
Gitmek İle İlgili Sözler: Uzaklara Gitmekle İlgili Söylenmiş En Anlamlı Sözler
İnsan bazen, gözlerini çok uzaklara daldırır ve her şeyden gitmek ister. Bazen de giden sevdiğinin arkasından ona kavuşma heyecanıyla gitmek ister. Bu isteklerini bir sözle cümleler dökmek, hiç de kolay olmayabilir. Siz de gitme ile ilgili sözler hakkında bilgi sahibi olabilir, birileriyle bu sözleri paylaşmak isteyebilirsiniz. Gitmek ile ilgili sözler ve detayları sizler için derledik.
• 16 Şubat 2021 - 12:36 • Son Güncelleme:
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