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    • 16 Şubat 2021 - 12:36 • Son Güncelleme:

    Gitmek İle İlgili Sözler: Uzaklara Gitmekle İlgili Söylenmiş En Anlamlı Sözler

    İnsan bazen, gözlerini çok uzaklara daldırır ve her şeyden gitmek ister. Bazen de giden sevdiğinin arkasından ona kavuşma heyecanıyla gitmek ister. Bu isteklerini bir sözle cümleler dökmek, hiç de kolay olmayabilir. Siz de gitme ile ilgili sözler hakkında bilgi sahibi olabilir, birileriyle bu sözleri paylaşmak isteyebilirsiniz. Gitmek ile ilgili sözler ve detayları sizler için derledik.

    • 16 Şubat 2021 - 12:36 • Son Güncelleme:
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    Uzaklara gitmek ile söylenmiş en anlamlı sözler, üzerinde düşünmeyi gerektiren sözlerdir. Gitmek, her insanın kolay kolay karar veremeyeceği bir olgudur. Bunları kelimelere dökmek ise bazen imkânsızlaşır. Her insanın duygu dünyasına dokunan gitme sözleri, bu bakımdan değişik duygular barındır. Zira çoğu insanın gitmek istediği bir yer, bir duygu, bir kalp vardır.İnsanın canının sıkıldığı, her şeyi bir kenara bırakıp çok uzaklara gitmeyi düşündüğü anlar vardır. Bu duygular, bazen bir mesaj yardımıyla diğer insanlarla paylaşılır. Mutlaka çoğu insanın kalbine dokunacaktır. Çünkü her iletide insanlar, kendilerine ait bir şey bulurlar. Gitmekle ilgili sözlerde bunlardan biridir. Uzaklar, bazen bir kaçış olarak görülse de, çoğu kez cesaret edilip gidilemeyen bir yer olarak hafızalarda kalır.

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    Gitmek sadece bir eylemdir. Unutmak ise kocaman bir devrim.

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    Ve bazen sırf sevdiğin zarar görmesin diye susar ve gidersin.

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    Bazen sadece gitmek istersin gidince her şeyin düzeleceğini hissedersin.

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    Ve bazen, gitme diyebilecek kadar güçlü olmalı insan.

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    Gitmeye değer yerlerin kestirmesi yoktur.

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    Buralardan gitme, buralar gitsin. Sen gitme.

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    Kalkıp gidemediğiniz yerlere dalıp gidersiniz.

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    Gittiği yolun farkında olmayan tesadüflerin yolcusu olur.

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    Giderken “Görüşürüz” demişti; gör dedim, üşürüz!

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    Bir gidişi asla tek başına yapmaz insan; biri iter, biri gider.

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    Beni telaşlandıran gitmen değil, benden gidememen.

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    Biz ölenlerden öğrendik; gidenlerin bir daha dönmeyeceğini.

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    Yalnızca üşümek ayaklardan başlar! Gitmek ise bambaşka yerden.

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    Yokuş aşağı gitmek yokuş yukarı gitmekten daha kolaydır ama manzara tepeden her zaman daha iyidir.

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    Kalbime söyleyemedim gittiğini, seni halen benimle biliyor.

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    Yaprak gibi gitmeyi göze almış bir kere. O esen rüzgar tamamen bahane.

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    Bırak gelmesin giden. Ne sen eksilirsin kendinden, ne de o tamamlanır yeniden.

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    Bir insan sana ağlayarak git demişse yapman gerek bir şey vardır onu ölümüne sevmek ve hep onunla kalmaktır.

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    Gitmen gerektiğinde gitmezsen, gittiğinde geç kalmış olursun.

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    Herkesin başını alıp gidesi vardır ama aklındakileri sığdıracak valiz bulamaz.

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    Bir trene binip, rastgele defolup gitmek istiyorum.

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    Ben gidene dur demem. Kalana git demem yoluma bakarım arkama bakıp of çekmem.

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    Sevdiğini hiç gitmeyecekmiş gibi seversen, gittiğinde de hep gelecekmiş gibi beklersin.

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    Bir gün gidersen, kendi cümlelerinle git benden; benim sana armağan ettiğim aşkla değil!

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    Ben gitmedim ki; sen gitmeye hazırdın, susmam yetti bitmene, sen gitmeye dünden razıydın.

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    Bazen gitmek gerek! Nedeni, niçini, niyesi olmayan bir gidiş. Dönmek mi? Nasip!

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    Gitmeden önce düşün; çünkü döndüğünde bulduğunla giderken bıraktığın asla aynı olmayacak.

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    Birde hakkını helal et derler giderken. Haram ettikleri hayattan helallik isterler!

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    Bir gün öyle bir gideceğim ki; ardımdan bir avlu dolusu insan hep bir ağızdan helal olsun diyecek.

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    Gitmek için bahane arardın ya; al işte gözümün üstünde kaşım, altında yaşım var.

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    Çünkü bir kadın gitmeyi kafasına koymuşsa, ışık olsan yetişemezsin artık.

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    Ben de bilirdim gitme demeyi ama morgta yatan bir cesede, kalk gidiyoruz demek gibi bir şey olurdu bu.

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    Ama artık gitmek geliyor içimden. Bir sabah masmavi bir bulutun peşinden, dönüşü olmayan yerlere.

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    Kalbime saray inşa etmeye çalışman çok güzel bir davranış. Ama keşke temeli atıp derince kazdıktan sonra bırakıp gitmeseydin.

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    Gitmekle gitmiş olmazsın; gönlün kalır, aklın kalır, anıların kalır.

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    Gidişinle öldürdüğüm bir takım düşlerim var benim. Arka bahçesi ceset dolu içimin.

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    Beni sevmediğine kendimi ikna edince gidiyorum dedim. Güle güle dedin. Gitmenin neresine güleceğimi bilemedim.

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    Bana aşktan bahsetme usta! Göğsünü gere gere sevdiğini söyleyenlerin, başını eğe eğe gittiğini gördüm.

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    Gitmek gerekir bazen fazla yormadan daha çok bıktırmadan. Eğer vaktiyse; ardına bile dönüp bakmadan.

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    Yürüdüğün yollar hep aynı yere çıkmışsa yeni bir yol bulmak için bazen gitmek gerekir.

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    Gitmek unutmak değildir sen bunu çok iyi biliyorsun. Aklımda gözlerin varken sen buna gitmek mi diyorsun?

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    Gitmek istiyorsa bırakacaksın. Gitsin! Aklı seninle olmayanın bedeni yanında olsun ister misin?

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    Birinin hayatına önce girip onlar için değerli bir hale gelip sonrada öylece çekip gidemezsin.

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    Bazen dağlar çağırır, gitmek gerekir.

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    Her şeyi geride bırakıp gitmek bazen daha doğrudur.

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    Gidip yeniden bir hayata başlamak bazen en iyi ilaçtır.

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